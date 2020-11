Ruiten krabben vanochtend: eerste vorst sinds maart dit jaar

Het is al een tijdje geleden, maar vanochtend moeten veel automobilisten eerst hun ruiten krabben voor ze de weg op kunnen. Voor het eerst sinds eind maart heeft het weer matig gevroren in ons land.

In het zuidoosten en oosten van het land daalde de temperatuur onder -5 graden, meldt Weeronline. De laatste keer dat het ergens in Nederland meer dan 5 graden vroor, was op 30 maart dit jaar. In Drenthe heeft het licht gevroren, zegt weerman Roland van de Zwaag.

'Alleen bruggen en viaducten glad'

Rond half zeven vanochtend was het in het noorden van de provincie nog -1 en in het zuiden -2 graden. De laagste temperatuur van Nederland werd afgelopen nacht gemeten op het vliegveld Twente: -6,7 graden. Ook in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg vroor het matig.

Het KNMI waarschuwt voor gladheid in bijna het hele land, maar omdat de wegen droog zijn, is de kans daarop in onze provincie klein, zegt weerman Van der Zwaag. "Alleen op bruggen en viaducten kan het glad zijn."

Vorst van korte duur

Vandaag blijft het lang koud. Van der Zwaag verwacht dat de temperatuur aan het eind van de ochtend nog rond het vriespunt ligt. Uiteindelijk loopt hij op tot maximaal 4 a 5 graden aan het eind van de middag. Het gaat vanmiddag motregenen. Vanavond regent het flink door en begint het ook te waaien.

Door de bewolking wordt het de komende nacht niet kouder dan 4 graden. Morgenvroeg kan de krabber in de kast blijven, want dan wordt het 9 graden.