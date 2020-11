Zoektocht naar nieuwe stembureauleden vanwege corona

Gemeenten in heel Nederland gaan vanaf vandaag op zoek naar 70.000 extra mensen om stembureaus te bemensen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Extra handen zijn nodig bij onder meer het tellen en om te kijken of de coronaregels wel worden nageleefd.

"Het zijn bijzondere verkiezingen in bijzondere tijden. Ik hoop dan ook dat veel mensen zich in maart willen inzetten voor de democratie, want elke stem telt", zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Haar ministerie helpt gemeenten vanaf vandaag met het werven van extra mankracht voor de stembureaus. Ambtenaren die voor de Rijksoverheid, waterschappen en provincies werken, worden opgeroepen zich aan te melden.

Stembureaus op andere plekken

Niet alleen vanwege alle coronamaatregelen tijdens het stemmen zijn extra vrijwilligers nodig, maar ook omdat volgens de NOS veel oudere stembureauleden in deze coronatijd afhaken. Ook moeten veel gemeenten op zoek naar alternatieve locaties voor stembureaus, omdat in veel gevallen scholen en verpleeghuizen geen optie zijn vanwege het risico op besmetting. In sommige gemeenten moet zelfs de helft van de stemlocaties worden vervangen of aangepast.

Per brief stemmen?

Om een te grote toeloop bij stembureaus te voorkomen, gaan sommige tot twee dagen eerder open. En om ervoor te zorgen dat stemmers zich houden aan de regels, zijn er volgend jaar gemiddeld niet drie, maar vier leden per stembureau nodig. Daarnaast ligt er een voorstel bij de Tweede Kamer om de 2,4 miljoen Nederlanders van 70 jaar en ouder de mogelijkheid te geven per brief te stemmen.

Ook zijn veel gemeenten op zoek naar extra stemmentellers. Op de website elkestemtelt.nl kunnen mensen zich aanmelden.