Muzieklijst Harry's Blues zondag 29 november 2020

De naam Johnny Hiland is vooral bekend uit de lijst met muzikanten die meespelen op een album. Te vinden onder 'credits'. Hij is een blinde guitarist die in 1975 in Maine geboren werd en in zijn jeugd vooral bluegrass speelde. In 1996 vertrok hij naar Nashville en werd studiomuzikant en speelde op opnamen van Ricky Skaggs, Toby Keith en vele andere countrysterren. Don Rich, uit de begeleidingsband van Buck Owens, en James Burton, die speelde met o.a. Elvis Presley, Gram Parsons en Emmylou Harris, waren zijn grote voorbeelden. Na ruim tien jaar verliet hij Nashville en vestigde zich in Chatham, een klein plaatsje in Virgina. Uit beeld zou je zeggen. Maar niets is minder waar. De grote artiesten weten hem nog steeds te vinden. Hij bouwde een eigen studio en samen met technicus en mede-muzikant Kenny Thurman maakte hij daar The Chatham Sessions.