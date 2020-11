MHBOS: Jansen (op badslippers) draait de rollen eens om

Niet zijn wisselbeurt komt ter sprake, maar Jansen wordt gevraagd naar de aanpak van sportjournalisten. "Het is voor een voetballer iets wat erbij hoort. Helemaal als je ouder wordt en aanvoerder bent. Dan weet je dat je vaak voor de camera verschijnen moet. Het is een vrij normaal gebeuren geworden", zegt de aanvaller.

Op badslippers

Jansen staat bekend om zijn eerlijkheid in interviews. Hij is dan ook vaak de klos. Zo vaak dat de nummer zes van FC Emmen inmiddels weet dat alleen zijn bovenlichaam in beeld komt, waardoor Jansen op badslippers met spierwitte sokken zijn zegje doet. Lachend: "Zo simpel is het al, ja."

Jansen omschrijft zijn relatie met de media als snoepjesverkering. Soms is het uit ("Die jongen die heeft dus niks opgestuurd, dat stuk erin gelaten en het naar buiten gebracht. Het was hier een heel leuke gozer. Met zo iemand praat ik nooit meer.") en even vaak dik aan. Het meest graag schuift Jansen aan bij FC Afkicken.

FC Afkicken

Jansen over het online voetbalkanaal: "Leuke gasten met een goede kijk. Ze zijn minder kritisch en niet uit op sensatie. Ja, ik mag daar wel graag langskomen."

Zolang de vragensteller kan meepraten over voetbal voelt Jansen zich vrij om zijn ongezouten verhaal te doen voor de camera of schrijvende pers. Nu de rollen voor even zijn omgedraaid, roddelt Jansen op aangeven van de interviewer eventjes door over sportjournalisten: "Als je een verhaal van één minuut doet en één zinnetje is aanstootgevend en dat lees je groot in een kop terug, vind ik dat goedkoop scoren. Ze weten vaak dondersgoed wat ik bedoel."

Snijshotjes

Na een kwartier zit het interview erop. Jansen is geduldig, al beginnen zijn voeten op slippertjes tijdens het maken van wat snijshotjes langzaam kou te vatten. "Ik houd je goed in de gaten van wat er over blijft van ons gesprek", besluit hij knipogend richting de verslaggever.

