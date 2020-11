Sinterklaas zit niet bij de pakjes neer door corona

Waar veel hulpsinten besloten om dit jaar niets te doen, zit Wim Beverdam niet stil. Hij kruipt elk jaar in het pak van de goedheiligman in Emmen en ook dit jaar heeft hij het druk, maar wel op een heel andere manier. De intocht ging niet door, er is geen pietenhuis en grote bijeenkomsten zijn niet toegestaan. Dus ging Wim Beverdam op zoek naar geschikte alternatieven.

Sint gaat met de tijd mee

"We gaan met de tijd mee", aldus Beverdam, die net klaar is met een videogesprek via zijn mobieltje. Gezinnen kunnen tegen een vergoeding van 10 euro een poosje videobellen met de Sint. "We lopen met Stichting Sinterklaas Emmen heel wat mis dit jaar, maar we besparen wel bepaalde kosten, zoals het onderhoud van de kostuums. Natuurlijk is het een grote hobby van mij en de pieten. Je doet het vooral voor de kinderen, maar we doen alles in eigen tijd, waardoor we veel vrije dagen opgeven."

Grote boekingen, door bijvoorbeeld winkels en bedrijven, blijven dit jaar uit. Toch heeft Beverdam, geheel volgens de coronamaatregelen, een bedrijfsfeest bezocht als Sinterklaas. "Daar werd een 'drive-through' georganiseerd. Ik en mijn pieten hoefden alleen maar te zitten en auto's met gezinnen reden langs, om kort een praatje te maken. Dat was erg leuk bedacht."

Veel kleine huisbezoekjes

Daarnaast gaat Sint ook op kleinschalige huisbezoeken. Dit jaar extra vaak, want dat is mogelijk als je je aan de coronavoorschriften houdt. "We bezoeken een gezin per keer en we vragen de ouders om anderhalve meter afstand te houden. Kinderen mogen nog wel dichterbij komen. Zo proberen we op een veilige manier toch nog wat gezelligheid rondom het Sinterklaasfeest te krijgen", aldus de hulpsinterklaas.

"Vanmiddag hebben we zes huisbezoekjes van een half uur op de planning staan. Normaal gaan we met twee pieten op pad, maar vanochtend belde er eentje af, omdat ze verkouden was. Dus gaan we maar met één piet langs de kinderen. Dat is dan niet anders", aldus Beverdam, die ook met de gezinnen goed overlegt over het bezoekje van de Sint. Op 5 december zit de agenda in het grote boek van Sinterklaas al helemaal vol.