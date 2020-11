Noordenveld en Tynaarlo scoren hoog op welvaartsmonitor CBS

Het CBS heeft voor het eerst de welvaart in alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken door verder te kijken dan alleen economische groei. Daarvoor heeft het veertig uiteenlopende aspecten van het leven van Nederlanders bestudeerd, van overgewicht tot de contacten met familie en de afstand tot een café.

'Leven in stad niet per se slechter'

Uit het onderzoek concludeert het CBS ook dat stedelingen gemiddeld genomen minder gezond zijn dan plattelandsbewoners. Ook is er minder sociale cohesie in de stad. Wel zijn basisscholen en andere voorzieningen in de stad vaak dichterbij. "Leven in een stad is niet per se slechter dan op het platteland", zeggen de onderzoekers hierover. "Mensen wegen de nadelen van het ene aspect van brede welvaart af tegen de voordelen van andere aspecten."

Het CBS maakt onderscheid tussen 'hier en nu' en 'later'. De eerste categorie gaat onder meer over materiële welvaart, gezondheid en milieu. 'Hier en nu' telt 34 indicatoren. 'Later' telt er veertien en richt zich bijvoorbeeld op sociale, economische, menselijke en natuurlijke hulpbronnen, die volgende generaties nodig hebben om dezelfde welvaart te hebben als de huidige generatie.

Noordenveld en Tynaarlo

De twee Drentse gemeenten die eruit springen, zijn Noordenveld en Tynaarlo. Bij tien van van 34 indicatoren horen zij bij de beste 25 procent van Nederland. Zo is bijvoorbeeld bijna 88 procent van de inwoners van Tynaarlo tevreden met de hoeveelheid vrije tijd en heeft ruim driekwart van de mensen van 15 jaar en ouder minstens één keer per week contact met familie, vrienden of buren.

Noordenveld scoort onder meer goed op het vertrouwen in anderen. Met ruim 71 procent staat Noordenveld op plek 15 van alle regio's.

Emmenaren hebben minste vertrouwen

Wanneer je kijkt naar de 'slechtste' 25 procent, dan staat Emmen bovenaan de lijst: 14 van de 34 indicatoren in het 'hier en nu'. Coevorden en Borger-Odoorn ieder 11 van de 34. Emmen scoort onder meer laag op het gemiddeld besteedbare inkomen en het percentage mensen met overgewicht. Ook hebben Emmenaren gemiddeld minder vertrouwen in anderen (50,4 procent) en in instanties (55,1 procent). Emmen hoort bij de regio's waar dat vertrouwen het minst is.

Over het algemeen horen Drenten wel bij de meest tevreden mensen van Nederland. 89 procent van de volwassen inwoners van Drenthe gaf afgelopen jaar aan tevreden te zijn over het leven. Alleen in Zeeland (90,5 procent) en Friesland (90,2 procent) lag dat percentage hoger.

De complete welvaartsmonitor van het CBS is hier te vinden.