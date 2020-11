Bo Bendsneyder stapt over naar Supersport 600

Bo Bendsneyder zullen we volgend seizoen niet bij de TT zien, maar in het weekend van het WK Superbike. Hij maakt de overstap naar het wereldkampioenschap Supersport 600. Een klasse die bijna altijd start in het bij-programma van het WK Superbike. De Rotterdammer heeft een contract getekend bij het Nederlandse team EAB Racing van eigenaar Ferry Schoenmakers.

De 21-jarige Bendsneyder kwam de afgelopen vijf jaar uit in het WK wegrace. Na twee seizoenen in de Moto3, waarin hij twee keer als derde eindigde in een grand prix, volgden drie minder succesvolle jaren in de Moto2. Hij reed de laatste twee seizoenen voor het NTS RW Racing Team van Roelof Waninge uit Dwingeloo. Bendsneyder sloot dit jaar af met de dertiende plek in de Grote Prijs van Portugal.

'Gemotiveerd'

"Ik ben blij dat ik mijn laatste drie races in de Moto2 in de punten reed. Daardoor ben ik extra gemotiveerd om het goed te doen in de Supersport. De Yamaha R6 waarop ik kom te rijden is niet helemaal nieuw voor mij, dus die ervaring werkt in mijn voordeel", aldus Bendsneyder.

Eerder vandaag werd bekend dat de seizoensopening van het WK Superbike, en dus ook het WK Supersport, op het TT Circuit zal worden verreden. Op de voorlopige kalender staat het evenement in het weekend van 24 en 25 april gepland.

Lees ook: