Na drukke zomer nu nog geen run op Drentse vakantiehuisjes

In de zomer was het druk met vakantiegangers in Drenthe (Rechten: RTV Drenthe)

Zijn Drentse vakantieparken voor de komende vakantieperiode al volgeboekt? Landelijke media berichtten over een stormloop op de vakantieparken, vooral in Drenthe. Toch merken meerdere Drentse ondernemers de bijzondere drukte niet.

"Er wordt veel gepubliceerd over een run op vakantieparken", ziet ook Jules Klein van vakantiepark Westerbergen in Echten. "De berichten uit de media zien wij niet terug. Ook de touroperators waar wij mee samenwerken stonden perplex. Het druppelt allemaal wel door en we zitten niet stil. Voor de voorjaarsvakantie worden wel meer huisjes geboekt omdat mensen niet op wintersportvakantie gaan. Maar geen echt bijzondere getallen hier."

Ook Astrid Krum, directeur van Marketing Drenthe, begrijpt de berichtgeving niet. "Vanuit onze onderzoeken blijkt iets anders. Er is geen run op vakantiehuisjes in Drenthe. Dat had je in juni, toen opeens alle Nederlanders op zomervakantie in eigen land wilden na de persconferentie van Rutte. Toen stonden de telefoons roodgloeiend, nu niet."

Vouchers

Op vakantieoord de Bronzen Emmer zijn de week van kerst en nieuwjaar wel volgeboekt. De camping in Meppen is er blij mee. Zo kan het teleurstellende jaar rechtgetrokken worden. "Dit voorjaar viel in het water. Het regende natuurlijk annuleringen", vertelt manager administratie Alja Scholing. "De zomervakantie hebben we wel vol gestaan en daar hebben we blijkbaar een mooi visitekaartje achtergelaten. Velen hebben nu ook geboekt voor de kerstdagen."

Scholing snapt wel dat veel Nederlandse campings reserveringen krijgen. "Alle bedrijven hebben natuurlijk vouchers uitgedeeld. Mensen gaan die nu massaal verzilveren. Op moment van uitgave is dat heel fijn omdat je niet iedereen terug hoeft te betalen. Nu ze verzilverd worden kan het voor parken wel lastig zijn."

Andere toerist

In onze provincie begaf zich wel een andere toerist dan normaal. "Publiek wat normaal altijd het buitenland aandeed, kwam nu naar Drenthe", vervolgt Krum. "Jongeren die normaal naar Salou gaan hoeven we niet per se terug, dat is ietwat een mismatch. Volwassen die normaal veel geld uitgeven aan een verre reis zijn wel heel interessant. Vooral vanuit hun kinderen hoor ik positieve berichten. Zij zijn jarenlang door hun ouders over de hele wereld gesleept, en vragen nu of ze volgend jaar niet weer naar Drenthe kunnen."

Ook bij Westerbergen was het even wennen. "Het besteedde bedrag per bezoeker lag veel hoger", stelt Klein. "Men ging veel gebruikmaken van de beddenopmaakservice, en bestelde ineens een driegangendiner op het terras. Mensen vonden de prijs minder belangrijk en kozen voor luxe. Dat was wel even aanpoten."

Onderzoek

Marketing Drenthe doet momenteel een onderzoek naar die nieuwe gasten. De organisatie wil te weten komen hoe vakantiegangers Drenthe hebben ervaren. "Mensen waren echt positief verrast over Drenthe, omdat ze er gewoon te weinig van wisten. Onbekend maakt blijkbaar toch onbemind. Daarom moeten we nu onderzoeken hoe dat beter kan, en hoe ze het hier ervaren hebben."

