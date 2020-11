Witteveen plant voedselbos waar iedereen gratis mag plukken

"Wat dit gaat worden, weten wij ook niet", grapt Sipke Wiersma. Hij werd naar eigen zeggen 'per ongeluk' initiatiefnemer. Hij deed het voorstel voor de aanleg van het voedselbos tijdens een bijeenkomst over energie in Midden-Drenthe.

Gratis plukken, maar geen kilo's

Wiersma ziet "liever bomen dan een windmolen", zegt hij. Dus schreef hij het woord 'voedselbos' op een papiertje tijdens de bewuste bijeenkomst. De gemeente reageerde meteen positief, zegt Wiersma. "De ambtenaar zei: ga ermee aan de slag." In het dorp vond hij medestanders en zo zijn zaterdag de eerste bomen geplant.

Over het principe van een commercieel voedselbos had de initiatiefnemer eens gelezen. Mensen betalen daar om fruit te mogen plukken. Maar dat is in Witteveen niet de bedoeling. Je mag gratis fruit of bessen plukken. Er komen onder meer frambozenstruiken, appel-, peren- en walnotenbomen.

Iedereen mag plukken wat hij wil, zegt de initiatiefnemer, maar er zijn grenzen. "Geen kilo's", zegt Wiersma. En "als er straks 150 Witteveners op 200 walnoten afkomen, dan wordt het vechten natuurlijk". Naar verwachting dragen de eerste bomen over twee jaar de eerste vruchten.

'Het is van ons'

Meerdere dorpsbewoners planten de bomen zelf. "Dan heeft iedereen het gevoel: dat hebben wij mooi gedaan, dat is van ons. Daar gaat het om", aldus Wiersma. Hij hoopt dat inwoners daardoor in de toekomst hun best doen om het bos te onderhouden. De vier pluktuinen liggen verspreid over het dorp.

Herma de Groot is een van de vrijwilligers die meehelpt met planten. "Je hebt het gevoel dat je voor de natuur goed bezig bent", zegt ze. "We zijn buitenmensen. Dus wat wil je nog meer?"

Of de komst van dit bos ervoor zorgt dat de windmolens en zonneparken uit de buurt blijven? "Het is een klein alternatiefje", zegt Wiersma. "Die windmolens zullen wel komen. De maatschappijen zetten toch hun zin door."