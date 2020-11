Reconstructie schietpartij op camping in Hoogersmilde

Op camping de Horrebieter in Hoogersmilde is morgen een reconstructie (Rechten: De Vries Media)

Het Openbaar Ministerie voert morgen een reconstructie uit om te achterhalen wat er is gebeurd tijdens de schietpartij op 9 november op camping De Horrebieter in Hoogersmilde. Daarbij kwam een 32-jarige bewoner van het park om het leven.

Morgenmiddag rond half vier begint de opbouw van de reconstructie. De reconstructie zelf, die twee uur duurt, begint om zeven uur in de avond. Er is aan campingbewoners gevraagd om dan niet het campingterrein te betreden of te verlaten.

Twee dagen na de schietpartij werd een 36-jarige man uit Leiden is opgepakt voor betrokkenheid. Hoe de politie hem op het spoor is gekomen is onbekend. Ook over de achtergrond van de schietpartij zegt de politie voorlopig niks.

Het slachtoffer woonde een half jaar in een chalet op de camping Jannes Brugginkweg in Hoogersmilde. Op 9 november kwam hij 's avonds rond half acht samen met iemand anders in een auto het park oprijden, zagen medewerkers van het park. Kort daarna werden schoten gehoord. Het slachtoffer overleed ter plekke in de auto.

De politie startte meteen een zoektocht naar de schutter. Daarbij werd onder meer een helikopter ingezet.

