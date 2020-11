Overgrote meerderheid in Drenthe houdt zich aan mondkapjesplicht

In Drenthe is het draagvlak voor de mondkapjesplicht het grootst van Noord-Nederland en Overijssel. In Groningen zegt ruim 87 procent van de ondervraagden zich eraan te gaan houden. In Overijssel is dat 84 procent en in Friesland ruim 82,5 procent. Dat zijn de uitkomsten van onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord, Omrop Fryslân en RTV Oost.

88 procent van de mensen in Drenthe wil zich houden aan de mondkapjesplicht

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen moet vanaf morgen door iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje gedragen worden in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters. De verplichting geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De mondkapjesplicht geldt in ieder geval voor de komende drie maanden. Bij een overtreding riskeer je een boete van 95 euro.

Vertrouwd beeld

De meeste inwoners van Drenthe staan achter het besluit van de overheid en vinden niet dat mensen zelf mogen bepalen of ze een mondkapje gaan dragen. Slechts 18 procent van de ondervraagden blijft het wel zien als een vrije keuze.

Meerderheid vindt niet dat mensen zelf mogen bepalen of ze een mondkapje dragen

In onze provincie is het mondkapje inmiddels een vertrouwd beeld geworden, want bijna 82 procent van Drentse deelnemers aan het onderzoek draagt nu al een mondkapje in publieke ruimten. Ruim 6 procent doet dat momenteel niet.

Ergernis

Veel inwoners van Drenthe ergeren zich in meer of mindere mate aan mensen die geen mondkapje dragen. Slechts een vijfde stoort zich daar helemaal niet aan. Toch spoort slecht 19 procent anderen consequent aan om een mondkapje te gaan dragen.

In onze provincie gelooft 41 procent dat een mondkapje kan helpen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ruim 15 procent denkt dat niet.

41 procent denkt dat een mondkapje kan helpen tegen de verspreiding van het virus

Voor het onderzoek dat Kien in opdracht van RTV Drenthe, RTV Noord, Omrop Fryslân en RTV Oost uitvoerde, hebben in totaal 1086 mensen op meerdere stellingen over de mondkapjesplicht gereageerd. De deelnemers aan het onderzoek komen uit Drenthe, Groningen, Friesland of Overijssel.