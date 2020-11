Altijd Zorg stopt ermee: Laatste bewoners verlaten 't Ruige Veld

Het drietal krijgt geen zorgindicatie en verlaat daarom het terrein. Waar naartoe is niet bekend.

Deel cliënten naar Phusis

De meeste andere cliënten van Altijd Zorg zijn naar andere zorgorganisaties in de regio overgestapt. Of voor dagbesteding, of voor wonen met zorg. Een aantal koos voor zorgorganisatie Phusis. Deze cliënten kunnen op 't Ruige Veld blijven. Want Phusis zit ook op die locatie en heeft wel toestemming voor 24-uurs zorg. In totaal biedt Phusis er nu zorg aan negentien bewoners. Ook zijn enkele zorgmedewerkers van Altijd Zorg aan de slag gegaan bij Phusis.

Stichting Phusis is, in tegenstelling tot Altijd Zorg, wel door de gemeente erkend als zorgverlener. Met Altijd Zorg, dat in april 2019 op 't Ruige Veld neerstreek, wilde de gemeente niet in zee. De kwaliteit van de zorgverlening zou niet deugen.

Problemen

Dat heeft van meet af aan voor problemen gezorgd. Met als dieptepunt een jaar geleden de inzet van politie om de zorginstelling te sluiten en alle cliënten van Altijd Zorg van het terrein te halen. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra vond de situatie acuut onveilig, door slechte zorg en brandgevaar.

De sluiting van Altijd Zorg werd door de rechter weer ongedaan gemaakt. Die liet andere zorgorganisaties tijdelijk voor de bewoners zorgen op 't Ruige Veld. Eén van hen was toen ook Phusis. Dat duurde een paar weken, waarna Altijd Zorg van de rechter weer terug mocht komen. Er volgden juridische procedures over en weer. Zowel tussen gemeente en Altijd Zorg, als tussen de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en de omstreden zorginstelling.

Altijd Zorg had deze zomer nog vijftien cliënten op 't Ruige Veld, die er graag wilden blijven (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Kapot gemaakt

Maar voor Altijd Zorg valt nu definitief het doek. Grondlegger Ronald Schuring van Altijd Zorg vindt dat de gemeente de zorginstelling 'kapot heeft gemaakt'. "We konden niets goed doen", zegt hij. "Het werken is ons onmogelijk gemaakt. Wat we ook deden, de gemeente wilde ons het liefst weg hebben. En dat is nu gelukt."

Hij betreurt de hele gang van zaken, omdat bewoners 'het goed naar hun zin hadden' bij Altijd Zorg en volgens hem ook weer helemaal opbloeiden. De zorgorganisatie ving onder meer ex-verslaafden en ex-gedetineerden op die 24-uurs begeleiding nodig hadden.

Onhoudbaar

"Zorgindicaties werden voor onze cliënten telkens afgewezen, zodra ze aangaven bij Altijd Zorg te willen blijven. Dan kun je domweg niet verder", aldus Schuring. De particuliere financier die Altijd Zorg zo'n anderhalf jaar ruggensteun gaf, wilde er ook mee stoppen. Daardoor werd de situatie uitzichtloos en uiteindelijk onhoudbaar. Inmiddels hebben de Raad van Toezicht en het bestuur van Altijd Zorg ook bij de gemeente Aa en Hunze gemeld dat de zorgorganisatie ermee stopt.

Burgemeester Hiemstra, die grote moeite had met Altijd Zorg, is er blij mee, dat dit hoofdstuk afgesloten kan worden.

Dwangsommen

In juli legde de gemeente de meeste cliënten van Altijd Zorg nog fikse dwangsommen op. Ook zorgpersoneel kreeg een dwangsom, allemaal wegens illegale bewoning. Van de vijftien cliënten waren er maar twee bewoners met een zorgindicatie voor 24-uurs zorg. Die mochten er wonen, de anderen niet. Zij zaten er illegaal.

Binnen vier maanden moest de permanente bewoning op het terrein beëindigd worden. Voor wonen zonder zorgindicatie legde de gemeente 10.000 euro boete per cliënt op, wat kon oplopen tot maximaal 100.000 euro. Zorgpersoneel dat er woonde moest duizend euro betalen, tot maximaal 10.000 euro.

Nu Altijd Zorg ermee stopt en de laatste drie bewoners deze week vertrekken, stopt ook de dwangsomprocedure.

