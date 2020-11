Aantal jongeren met jeugdhulp sinds 2015 met bijna twintig procent gestegen

Het totaal aantal jongeren dat in Nederland jeugdhulp kreeg is gestegen van 363 duizend jongeren in 2015 naar 431 duizend in 2019. Dat blijkt uit de Landelijke Jeugdmonitor 2020, die vandaag door het Centraal Bureau voor de Statistiek is gepubliceerd.

Jeugdhulp in het netwerk van de jongere nam het sterkst toe, namelijk met veertig procent. Dat wordt gevolgd door jeugdhulp door het wijk- of buurtteam van de gemeente. Deze vorm van zorg steeg van 2015 tot 2018 met 125 procent en daalde weer in 2019 met 3,5 procent ten opzichte van 2018.

Daghulp voor jongeren steeg met 14,5 procent. Verder kregen in 2015 landelijk 265 jongeren ambulante jeugdhulp op locatie van de jeugdhulpaanbieder en dit is in 2019 gestegen tot 294 duizend. Dat is een toename van 10,8 procent.

Veel jeugdhulp in Drenthe

In totaal ontvingen in Nederland 443 duizend jongeren jeugdzorg in 2019, dat is tien procent van alle jongeren van 0 tot 22 jaar in Nederland. Jeugdzorg is jeugdhulp inclusief jeugdreclassering en jeugdreclassering.

Jongeren in Limburg en in het noordoosten van het land kregen het vaakst jeugdhulp. In Drenthe lag het percentage jeugdhulp bij 0 tot 22-jarigen in 2019 met 14 procent het hoogst in Assen. In Emmen gaat het om een percentage van 12,2 procent, gevolgd door Hoogeveen met 11,9 procent en Midden-Drenthe met 11,8 procent.

Minder jeugdbescherming en jeugdreclassering

Het aantal jongeren dat een maatregel kreeg die de rechter dwingend heeft opgelegd, de zogeheten jeugdbescherming, daalde licht. Ongeveer 1 procent van de jongeren tot 18 jaar, 41 duizend jongeren, kreeg in 2019 jeugdbescherming. Per gemeente varieerde het aandeel jongeren met jeugdbescherming van 0,3 procent tot 2,4 procent. In Drenthe had Borger-Odoorn het hoogste percentage jongeren in de jeugdbescherming, namelijk 1,94 procent.

Ook het aantal jongeren in de jeugdreclassering nam af. Ruim 9 duizend jongeren kregen in 2019 jeugdreclassering. De regio's Rijnmond en Amsterdam-Amstelland hadden het hoogste aandeel jongeren met jeugdreclassering. Het aantal jongeren in de jeugdreclassering in Drenthe vermeldt de Jeugdmonitor niet.

Jeugdhulp duurt langer

De duur van jeugdhulptrajecten is toegenomen. Een jeugdhulptraject dat in 2019 werd afgesloten, duurde gemiddeld 361 dagen. Dat is 24 dagen langer dan trajecten die in 2018 werden afgesloten en 65 dagen langer dan die in 2016 werden afgesloten.

Het CBS laat zich in de Jeugdmonitor niet uit over het hoe en waarom van de gestegen vraag naar jeugdhulp. Aangenomen wordt dat wijkteams problemen eerder signaleren en dat jongeren zodoende eerder jeugdhulp krijgen dan voor 2015, toen de jeugdzorg nog landelijk werd geregeld. In veel gemeenten is sprake van miljoenentekorten door de oplopende bestedingen aan jeugdzorg.

Gemeenten pleiten al jaren bij het Rijk voor compensatie. In 2022 komt voor het hele land 300 miljoen euro extra beschikbaar voor jeugdhulp. De Vereniging Drentse Gemeenten noemde dat bedrag eerder "een druppel op de gloeiende plaat".