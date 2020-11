Aa en Hunze zet sportclubs in bij verkiezingen

"Veel vrijwilligers zitten in een kwetsbare groep en we gaan er vanuit dat we de stembureaus langer open moeten blijven dan normaal gesproken." Mogelijk worden de Tweede Kamerverkiezingen gespreid over drie dagen gehouden, waardoor er meer vrijwilligers nodig zijn om de stemlokalen te bemannen.

Ook wordt er rekening gehouden met relatief meer vrijwilligers die kort van tevoren om gezondheidsredenen moeten afhaken. "Daarom is het fijn om een wachtlijst op te bouwen van mensen die je achter de hand kunt houden."

'Pittig dagje'

De aanstaande drukte is voor het Rijk reden om vandaag te starten met een wervingscampagne voor vrijwilligers. In totaal zijn er landelijk zo'n 70.000 extra mensen nodig. Dan gaat het om het controleren van de stempassen en het handhaven van de coronamaatregelen, maar ook om het tellen van de stemmen. "Als je de hele dag bezig bent, is dat behoorlijk pittig", waarschuwt Hiemstra.

Maar om het werk te kunnen doen, zijn er geen bijzondere maatregelen. "Je moet gezond zijn van lijf en leden en het is bovenal leuk om te doen." Er moet worden voorkomen dat er rijen ontstaan om 'coronaproof' te kunnen werken. Ook worstelt de gemeente met een aantal stemlocaties. "Wat doe je met zorgcentra? Wil je dat daar mensen komen stemmen, of juist niet?"

Sportclubs

De gemeente Aa en Hunze doet een duidelijke oproep voor iedereen die wil helpen en klopt daarvoor aan bij het verenigingsleven. "We gaan sportclubs vragen om stemmentellers beschikbaar te stellen. Daar staat dan een vergoeding tegenover." En zo snijdt het mes aan twee kanten, meent de gemeente. "Je doet het voor je eigen club en je dient een hoger doel met de democratie. Dat komt ons allemaal ten goede."

70.000 extra mensen

Gemeenten in heel Nederland gaan vanaf vandaag op zoek naar 70.000 extra mensen om stembureaus te bemensen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Extra handen zijn nodig bij onder meer het tellen en om te kijken of de coronaregels wel worden nageleefd.

"Het zijn bijzondere verkiezingen in bijzondere tijden. Ik hoop dan ook dat veel mensen zich in maart willen inzetten voor de democratie, want elke stem telt", zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Haar ministerie helpt gemeenten vanaf vandaag met het werven van extra mankracht voor de stembureaus. Ambtenaren die voor de Rijksoverheid, waterschappen en provincies werken, worden opgeroepen zich aan te melden. Op de website elkestemtelt.nl kunnen mensen zich aanmelden.