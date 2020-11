Vlinderparadijs stapt naar rechter vanwege hoge coronaboete

Is de 'Mijn Tafel Kerstmarkt' in de winkel van Vlinderparadijs Papiliorama in Havelte een evenement of niet? Nee, zegt eigenaar Erik Hendriks. "Er staan elf tafels met tweedehands kerstspullen. Meer is het niet." De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) ziet dat heel anders en heeft Hendriks een dwangsom van 10.000 euro opgelegd.

Hendriks kan er niet over uit en stapt naar de rechter. "De boete moet van tafel en iets meer vrijheid om in mijn eigen winkel te mogen verkopen wat ik wil, zou ook mooi zijn", zegt de Havelter ondernemer.

'Schieten met een kanon op een mug'

Op basis van de tijdelijke noodverordening die tot morgen geldt vanwege het coronavirus zijn alle evenementen verboden. Controleurs van de VRD zijn pas in de winkel van Hendriks geweest. Ze concludeerden dat de 'Mijn Tafel Kerstmarkt' een evenement is. De overtreding van de noodverordening heeft Hendriks een dwangsom, of - in de volksmond - een coronaboete, 'opgeleverd'.

"Ik snap het echt niet", reageert Hendriks. "In allerlei bouwmarkten worden momenteel ook kerstspullen verkocht onder de noemer 'kerstmarkt', maar dat valt volgens de VRD onder de normale bedrijfsvoering. Bij ons gaat het ook om decoratie, ingebracht door particulieren, en normaal gesproken verkopen wij ook cadeau- en decoratieartikelen in de winkel. Kijk, als ik nou Dickens-figuren in de winkel liet lopen, er muziek bij regelde en glühwein ging verkopen, snap ik dat dat wordt gezien als een evenement. Maar dat is dit echt niet."

"Dit is schieten met een kanon op een mug", zegt Hendriks' advocaat Siebrand Maakal. "Als je aan een kerstmarkt denkt, dan denk je aan grote markten met lange rijen kramen met kerstspullen. Dan snap je dat dat geen goed idee is in deze tijd, maar dit is iets heel anders. De vraag is of je de 'Mijn Tafel Kerstmarkt' in juridische zin kunt aanmerken als een evenement. Dat denk ik niet. En ik ben niet de enige, want de Raad van State heeft in een gelijksoortige zaak geoordeeld dat ook dat geen evenement was."

'Nieuwe traditie'

De advocaat van Dommerholt Advocaten vraagt zich daarnaast af of de VRD de extra tafels met spullen in de winkel überhaupt kan verbieden op basis van de noodverordening. "Normaal gesproken geldt een noodverordening als zich zaken aandienen, waarbij onmiddellijk ingegrepen moet worden. Deze noodverordening geldt vanwege de coronauitbraak veel langer dan normaal het geval is. De vraag is of handhaven op basis van deze verordening juridisch houdbaar is."

Maakal benadrukt dat Hendriks de coronamaatregelen in zijn winkel serieus neemt. "Er is genoeg ruimte, de tafels zijn ruim opgesteld. Hij is vorig jaar met dit gebeuren begonnen en wil deze nieuwe traditie graag in ere houden. Ik geloof niet dat hier de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht, sterker nog; die wordt in acht genomen."

Black Friday

De boete van 10.000 euro kan Hendriks niet betalen, stelt zijn advocaat. "Als je al vindt dat je moet handhaven; waarom dan zo'n hoog bedrag? Zo draai je een kleine ondernemer de nek om. En als je even terugdenkt aan Black Friday; dat kon in alle steden in ons land gewoon doorgaan. Als je deze situatie in Havelte vergelijkt met wat er in de rest van Nederland allemaal kan, is dat heel vreemd."

Het feit dat de coronanoodverordening morgen wordt vervangen door de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 verandert de zaak voor Hendriks niet, is de verwachting. "Het verschil is dat de VRD er dan niet meer over gaat, maar de burgemeester van de gemeente Westerveld. Maar de hoofdvraag in deze kwestie is of dit wel of niet een evenement is."

De rechtszaak dient volgende week dinsdag bij de bestuursrechter in Groningen. Tot die tijd wil de VRD niet reageren.