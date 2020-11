Toezichthouder staat overname uitgever Dagblad van het Noorden toe

Volgens de ACM is NDC een relatief kleine speler op de dagbladenmarkt en heeft de overname geen gevolgen voor lezers en ook geen negatieve gevolgen op de prijs, kwaliteit en innovatie in de sector. Verder blijft er voldoende concurrentie tussen de verschillende landelijke en regionale dagbladen over, net als op de advertentiemarkt.

Het Belgische Mediahuis is al eigenaar van NRC, nrc.next, De Telegraaf en regionale kranten in Limburg en Noord- en Zuid-Holland, zoals het Noordhollands Dagblad, de Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad en De Limburger.

Principeakkoord

NDC is uitgever van Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, zeven nieuwsbladen en tientallen weekbladen in Noord-Nederland, Flevoland en de Kop van Overijssel. In september werd bekend dat er een principeakkoord is gesloten over een overname.

Bij NDC werken zo'n zeshonderd medewerkers. De aandeelhouders van NDC zijn FB Oranjewoud en Je Maintiendrai Fonds. Zij vinden Mediahuis de juiste partner voor een duurzame toekomst van het bedrijf.

'Enige uitweg'

"NDC kan niet zelfstandig verder, gezien de financiële situatie is dit de enige uitweg. Het is moeilijk om in deze tijd als kleine regionale speler overeind te blijven", zei Thomas Bruning, algemeen secretaris van journalistenvakbond NVJ, eerder tegen RTV Drenthe.

Lees ook: