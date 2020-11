Gestrande Drentse camper terug uit Marokko

Marokko ging, net zoals veel landen aan het begin van de coronauitbraak, op slot. Twee dagen van te voren kreeg Gerretsen dat van zijn reisleider te horen. "Toen zijn we naar de kustplaats Casablanca gereden. Daar hebben we de camper geparkeerd op een afgesloten parkeerterrein van een camping. Zelf zijn we per vliegtuig gerepatrieerd."

Gerretsen dacht zijn trots maar een paar maanden te hoeven missen. "Op het moment dat we terugvlogen waren we van plan om hem twee of drie maanden later zelf weer op te halen", vervolgt hij. Dat liep toch even anders. "Het land zit nog steeds op slot, waardoor dat niet mogelijk is."

Dure grap

Gelukkig bedacht de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) samen met een Gronings transportbedrijf een oplossing. Alle 84 Nederlandse campers die zich in Marokko begeven worden naar Nederland gebracht per schip. Op 5 december kan Gerretsen zijn huis op wielen weer in de armen sluiten. "Dat is ook meteen het enige Sinterklaascadeau wat onszelf geven. De hele operatie kost duizenden euro's", besluit hij.

Tom Gerretsen is blij dat de camper bijna weer thuis is (Rechten: Tom Gerretsen)

Op de hoogte

Het klinkt beangstigend om een prijzige camper achter te laten op een vreemde camping in een ver land, maar Gerretsen maakte zich niet druk. "Hij stond daar wel veilig. De eigenaren van het parkeerterrein stuurden ons regelmatig een foto, waardoor we konden zien hoe hij erbij stond. Lokale chauffeurs hebben de campers vandaag naar de haven gereden. Je weet natuurlijk niet hoe ze van de boot afkomen. Er kan ook door de hitte schade zijn ontstaan, maar dat gaan we wel zien. Ik ben er nuchter onder."

Zomervakantie

Gerretsen baalt er wel van dat hij zijn camper uitgerekend in de zomermaanden moest missen. "Het was een groot gemis. In de zomer hadden we graag op pad gewild. Dat kan met zo'n camper natuurlijk perfect coronaveilig." Dit jaar zal het er niet meer van komen. "Als ik hem terug heb, ga ik eerst flink poetsen. Hopelijk kunnen we in het voorjaar weer op reis."