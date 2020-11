Jente timmert aan de weg als kerstboomversierder: 'Hoop nog tien te mogen doen'

Per kerstboom is de tiener vaak zo'n anderhalf uur bezig. "Maar dat ligt er natuurlijk ook aan hoe groot de boom is." De scholier vraagt voor het versieren van een 'echte' boom vijf euro. Aan een kunstboom hangt het prijskaartje van 7,50 euro. "Die moet ik vaak nog in elkaar zetten", vertelt de kerstboomfanaat. "Dan begin ik met het onderstel. Daar komt de boom in te staan. Tot slot maak ik het af met de lampjes en de kerstballen."

Eigen smaak

De Rodenaar heeft zijn eigen smaak, maar luistert naar de wensen van zijn klanten. "Het is prima als zij een andere smaak hebben. Ik doe het gewoon zoals de mensen het willen. Maar dat maakt het zeker niet minder leuk."

Ondanks dat iedere versierder een eigen smaakt kent, heeft Jente wel een aantal tips. "Er moeten wel genoeg lampjes in de boom zitten, zodat het een mooi aangezicht krijgt. Daarnaast moeten de kerstballen met een groter formaat vooral onderaan hangen. De kleinere ballen moeten dan weer bovenaan de boom komen."

Veel te leuk

"Zo ziet het er gezellig uit, en dat maakt je hele huis gelijk weer gezelliger", zegt Jente. Hij had samen met zijn zusje altijd al een kerstboompje op de slaapkamer. In de woonkamer komt de kerstboom pas na Sinterklaasavond. Toch kan hij zichzelf daar niet altijd aan houden. "Het is gewoon veel te leuk."

De komende weken verwacht Jente nog verschillende kerstbomen op te tuigen en vol te hangen. "Ik hoop nog op meer dan tien." Tijd komt hij in ieder geval niet tekort. "Als het adres maar binnen een afstand van vijf of zes kilometer van mijn huis is. Ik moet het namelijk fietsend doen."

