Statenleden Bos en Velzing blijven Forum voor Democratie trouw

Bos laat weten met Statenleden in andere provincies te hebben gepraat. Ook was er contact met de in opspraak geraakte Baudet. Het deed hem uiteindelijk besluiten om zijn opgestapte fractiegenoten niet te volgen.

Fractievoorzitter Thomas Blinde, Rob Camies, Jan Willem Drukker en Harry Omlo keerden Forum vorige week de rug toe. Ze zijn het er niet mee eens dat jonge leden met vermeende extreemrechtse opvattingen niet worden teruggefloten. Bovendien is het viertal ontevreden over de koers van Baudet.

'Positieve reacties'

Naast Bos zegt ook Velzing bij Forum te blijven. "Ik heb heel veel positieve reacties gehad. Die mensen kan ik niet in de steek laten. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen waren onverwacht, maar ik ga door bij deze partij. Forum is een verademing in het politieke landschap."

Bos en Velzing praten woensdag met Blinde, Camies, Drukker en Omlo over de breuk in de fractie. De afspraak is op het provinciehuis met commissaris van de koning Jetta Klijnsma. Volgens Velzing kan de situatie daarna weer veranderen. "Want ik heb het idee dat twee vertrokken collega's nog aan het twijfelen zijn."

Lees ook: