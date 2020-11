Paradijs aan wasplaten op de begraafplaats

Wasplaten komen voor in voedselarme graslanden waar weinig verstoring is. De paddenstoelen uit de wasplaten-familie zijn bijna allemaal zeldzaam. Dat Verburg er twaalf stuks op een enkele hectare in Zuidwolde vond, is dus opmerkelijk. De voorzitter van de Natuurvereniging Zuidwolde schrijft erover in zijn Natuurspotter-blog.

'Ze zijn zeldzaam, ze zijn over het algemeen heel mooi en ze spreken tot de verbeelding. Namen als Vuurzwammetje, Elfenwasplaat, Kabouterwasplaat, Puntmutswasplaat en namen met kleuraanduidingen als Scharlaken wasplaat, Karmozijnwasplaat en Klaprooswasplaat geven wel aan om wat voor fraaie soorten het gaat.'

Superglibberige paddenstoel

De landelijk zeer zeldzame Geurende wasplaat is op de begraafplaats aangetroffen. Maar Verburg ontdekt er nog meer: 'Nog een grotere verrassing was de vondst van een andere wasplaat die wat kleur en naam betreft minder aanspreekt, maar uiterst zeldzaam is: De Grauwe wasplaat. Het is een superglibberige bruine paddenstoel met fraaie grijsachtige en wasachtige lamellen. Wanneer je zo'n soort vindt, heb je de neiging om ter plekke een dansje te maken, maar dat past natuurlijk niet op een begraafplaats. Dat hebben we even uitgesteld. Het is de tweede vondst ooit van een Grauwe wasplaat in Drenthe.'

'Het moet wel een bijzonder gevoel zijn om bijgezet te zijn op zo een paradijselijke plek', besluit de blogger.

