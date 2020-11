Politiek in Tynaarlo wil doorpakken met knarrenhofjes

De motie komt morgenavond in de raad. "Na al een paar keer aandacht te hebben gevraagd voor inzet en doortastendheid, is het nu tijd om door te pakken", zegt fractievoorzitter Henk Middendorp van het CDA.

Actiever mee aan de slag

In de gemeente Tynaarlo zijn verschillende plannen voor seniorenbouw. Zo zijn er initiatiefgroepen actief in Paterswolde, Zuidlaren en Vries. Het CDA, en ook de andere partijen, vinden de tijd nu rijp dat het college daar actiever mee aan de slag gaat.

"Het college staat nu meer in de afwachtende houding. Dat wil pas in uitbreidingsplannen plek inruimen voor seniorenhuisvesting als er voldragen initiatieven zijn. Maar wat is voldragen, wie bepaalt dat", zegt Middendorp.

Het college van B en W wordt opgeroepen 'met spoed acties te ondernemen die het vestigen van een specifieke vorm van ouderenhuisvesting mogelijk maken'. Het CDA is groot voorstander van ouderenhuisvesting in de vorm van een knarrenhof, waar bewoners naar elkaar omkijken. "Naoberschap zoals we dat zo goed kennen in Drenthe", stelt het CDA.

Hof van Paterswolde

Zo wil de partij dat er een knarrenhof komt op de plek van de vroegere Bladergroenschool in Paterswolde. Een naam is er al: Hof van Paterswolde. "Het college dragen we op om in plaats van zijn vraaggerichte houding, nu proactief met initiatiefnemers samen te gaan werken. De kleine tweehonderd geïnteresseerden in Eelde-Paterswolde verdienen dat in onze ogen", aldus het CDA.

Impressie van een knarrenhof, zoals ze dat in Paterswolde zouden willen (Rechten: knarrenhof.nl)

Ook wordt het college in de motie opgedragen, om de wooninitiatieven in Vries en Zuidlaren te ondersteunen. "Ook hier is de woningnood groot. Het Zuidlaarderhof en het plan van Seniorenbouw in Vries dragen we een warm hart toe", zegt Middendorp.

Stok achter deur

De motie is een stok achter de deur, voor met name de wethouders Pepijn Vemer (D66) van volkshuisvesting en René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) van ruimtelijke ordening. Die moeten er meer aan trekken, vinden alle partijen, om de projecten voor ouderenhuisvesting verder te helpen. Eerder dit jaar dreigde de VVD al met een motie. De partij vond het allemaal veel te lang duren, voordat er daadwerkelijk iets van de grond komt.

Zo is de Stichting Seniorenbouw al sinds 2007 bezig om in Vries een geschikte bouwplek te vinden voor een kleine twintig levensloopbestendige woningen, in de vorm van hofwoningen. Maar ook in het nieuwste uitbreidingsplan Vries-Zuid van de gemeente krijgt het project seniorenwoningen geen plek toegewezen. Er zitten nog wel drie witte vlekken in het bestemmingsplan, die nog nader ingevuld moeten worden. Maar het is niet gezegd dat daar ook ouderenbouw bij zit. De motie moet nu meer druk op de ketel zetten.

Oplossing woningnood

Volgens het CDA is de motie niet alleen voor ouderen van belang. De bouw van seniorenhofjes op enkele plekken, kan ook een deel van de woningnood oplossen onder de jongere generaties.

"In Drenthe is sprake van een bovengemiddelde vergrijzing, maar ook veel starters en jonge gezinnen wachten op huizen. Als er zo'n 27 levensloopbestendige woningen in Paterswolde komen, dan is dat ook voor starters en jonge gezinnen goed nieuws", stelt het CDA. "De gehele woningmarkt krijgt dan een forse boost, met de broodnodige doorstroming."

De wethouders moeten inventariseren wat er per initiatief nodig is, om de nodige ruimtelijke procedures met succes te doorlopen. Voor 1 maart moet de raad hierover informatie krijgen.

