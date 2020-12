Beschieten agenten Paterswolde gerichte actie of waarschuwing?

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man zonder vaste woon- of verblijfplaats van een poging tot doodslag op beide agenten en van wapenbezit, maar volgens de verdachte had hij in de nacht van 3 januari dit jaar zeker niet de bedoeling om de agenten te doden of zelfs maar te verwonden.

Beschoten vanuit een steeg

De twee agenten kwamen die nacht af op een melding van huiselijk geweld aan de Hayo Hindriksweg in Paterswolde. Het ging om een vrouw die zei dat ze mishandeld was door haar vriend. Na een gesprek liepen de agenten langs de woning richting de achtertuin, toen er plotseling vanuit een steeg op hen werd geschoten. Gericht, hebben de twee verklaard. Ze trokken zelf ook hun wapens en schoten terug. Niemand werd geraakt.

De verdachte heeft eerder verklaard dat hij die nacht had gedronken en cocaïne had gebruikt. "Je reageert dan eerder paranoïde, maar ik heb niet bewust op die agenten geschoten", vertelde hij in september in de rechtszaal.

'Ik vreesde voor mijn leven'

De man zei ook dat hij aanvankelijk helemaal niet in de gaten had dat de mensen die hij vanuit het steegje hoorde agenten waren. "Ik dacht dat het jongens waren die mij wat wilden aandoen. In de periode voorafgaand aan de schietpartij heb ik doodsbedreigingen ontvangen en daarom vreesde ik voor mijn leven."

Om de mensen die hij in de buurt hoorde lopen te laten schrikken, heeft hij naar eigen zeggen alleen een waarschuwingsschot gelost. De agenten zijn niet alleen door collega's, maar ook door de rechter-commissaris van de Asser rechtbank verhoord en blijven erbij dat de man van een paar meter afstand meerdere keren gericht heeft geschoten. De schietpartij heeft grote impact op hen gehad, liet een politiewoordvoerder kort na de bewuste nacht weten.

In de buurt van de plek van de schietpartij vonden politieagenten een wapen (Rechten: ProNews)

Een arrestatieteam kon de man, die na het schieten vluchtte, later die nacht in een tuin in de buurt aanhouden. In de omgeving vonden agenten ook een wapen. De vriendin van de verdachte werd aanvankelijk ook opgepakt vanwege wapenbezit, maar zij werd een dag later weer vrijgelaten.

Woning gesloten

Tijdens een doorzoeking van het huis waar bij de schietpartij plaatsvond, vond de politie ook drugs. Burgemeester Thijsen van Tynaarlo deed de woning daarna voor een half jaar op slot. Van wie de drugs waren, is nog altijd onduidelijk. De vermeende schutter staat niet terecht voor drugsbezit.

Pogingen van zijn advocate om de man tijdens één van de drie voorbereidende zittingen eerder dit jaar vrij te krijgen, zodat hij zijn proces in vrijheid kon afwachten, zijn mislukt. De rechtbank vond de zaak daarvoor te ernstig. Vandaag gaan de rechters de man uitgebreid verhoren en komt het Openbaar Ministerie met een strafeis.

