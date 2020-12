Uitgegraven kanalen of oude karrensporen?

Wat gebeurde er met het uitgegraven zand toen de Drentse kanalen en vaarten werden aangelegd? En in welke tijd werden de oude handelsroutes in onze provincie gebruikt?

Deze vragen werden de afgelopen maand ingestuurd naar Zoek het uit. En jij mag kiezen op welke vraag je het antwoord wil weten!

Vaarten en kanalen

Drenthe heeft ongeveer 174 kilometer aan vaarwegen, met 106 bruggen, 14 gemalen en 19 sluizen. De bekendste zijn de kanalen, zoals bijvoorbeeld het Oranjekanaal.

Toen deze kanalen aangelegd werden, is er een heleboel zand en modder uitgegraven. Maar wat is daar vervolgens mee gedaan? Dat wil Rogier uit Meppel graag weten.

Karrensporen en handelsroutes

In Drenthe vind je nog karrensporen als restant van de oude handelsroutes. Maar over welke periode zijn deze routes in gebruik geweest?

Dat is wat J.H. Koster uit Delfzijl graag wil weten. Hij was slim en stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit!.

Vorige maand

In november kon je stemmen op vragen over mammoeten op de Hondsrug en zandwinning in Drenthe. De vraag 'Hoe komt het dat er in Drenthe relatief veel zand gewonnen werd?' moest het onderspit delven met 43 procent van de stemmen.

Dat betekent dat we het antwoord gaan zoeken op de vraag 'Op het ANWB bord van de Hondsrug staan resten van een mammoetskelet en schedel. Waarom? Is er op de Hondsrug ooit een gevonden?'.

Zoek het uit!

