Huub Deelstra tekent contract bij Metec-SOLARWATT

"Ja, dat is wel heel gaaf. Het is toch één van de grootste continentale ploegen van Nederland. Ik had het niet echt verwacht dat ik nu nog naar een ploeg zou gaan. In dit corona-seizoen heb ik me niet echt kunnen laten zien en zeker niet op mijn terrein", zegt Deelstra.

Buitenlands programma

De 20-jarige Hoogevener is licht bebouwd en kan goed bergop. Dit seizoen eindigde hij in de Tour of Malopolska in Polen op de zevende plaats Daarnaast heeft hij een goede tijdrit in de benen. "Het is daarom mooi dat METEC ook een groot buitenlands programma rijdt", beaamt Deelstra.

Samen met twee andere renners werd hij uitgenodigd voor een test. "Ik moest eerst drie kwartier op de weg fietsen en daarna nog op de Tacks. Ze hebben gekeken naar het verval", verklaart de talentvolle Hoogevener.

Broers Deelstra

Huub is het jongere broertje van Niek Deelstra die de afgelopen jaren op landelijk niveau bij Team IKO schaatste. Maar eind vorig seizoen hing hij z'n schaatsen aan de wilgen. "Dan hoef je me nu in ieder geval niet meer het broertje van te noemen", besluit Huub lachend.