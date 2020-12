Testen op corona zonder klachten kan vanaf vandaag

Mensen die naar voren komen in het bron- en contactonderzoek of een melding krijgen van de CoronaMelder-app, kunnen zich vanaf vandaag laten testen. Ook als zij geen klachten hebben.

Dit is mogelijk op de vijfde dag na het laatste risicovolle contact met een besmet persoon. "Tot die vijfde dag blijf je, zoals nu al geldt, in thuisquarantaine", zei minister Hugo de Jonge daarover. Na vijf dagen is het virus ook bij mensen zonder klachten goed aan te tonen. Bij een negatieve uitslag hoeft de quarantaineperiode van tien dagen dan niet volgemaakt te worden.

GGD kan toeloop aan

De GGD Drenthe is klaar voor meer mensen die zich mogelijk laten testen. "Het kan zijn dat de toeloop in de teststraten groter wordt, maar we weten niet om hoeveel meer mensen het dan gaat. We zijn er wel op berekend, en klaar om meer te testen. Daarvoor hebben we de capaciteit", zegt de gezondheidsdienst. Drenten die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, worden ook aangeraden om een coronatest te doen.

Ondanks dat er genoeg ruimte is, neemt het aantal afgenomen tests per dag in onze provincie de afgelopen dagen af. De GGD ziet geen duidelijke trend, en weet ook niet of deze daling doorzet. Wel ziet de organisatie dat de testbereidheid in Drenthe wat afneemt. "Het is onbekend of dat door de commerciële teststraten komt. Het zou jammer zijn, want bij de GGD kunnen mensen ook gewoon terecht voor een coronatest. Bij ons wacht je na het doen van een test vaak zo'n 30 tot 35 uur op de uitslag."

Door de opkomst van de commerciële testmogelijkheden ziet de dienst niet dat het zicht op de verspreiding van het virus enorm belemmerd wordt. "Daarover is geen zorgwekkend beeld. Het melden van positieve uitslagen door de commerciële locaties aan ons gaat ook steeds beter. Daar zijn duidelijke afspraken over."

Lees ook: