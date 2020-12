Jonge theatermakers ontwikkelen talent in coronatijd in Emmen

Om in de coronatijd theatervoorstellingen te geven, zijn in het theater speciale maatregelen genomen. Zo komen de cursisten en begeleiders in kleine groepen bijeen. "Aangezien we een klein, intiem theater hebben, kunnen we hier mooie, kleine en intieme voorstellingen spelen. Nu het onzeker is of en wanneer we weer in grote getalen publiek mogen ontvangen, is het fijn dat wij deze ruimte kunnen bieden waar ze kunnen onderzoeken en experimenteren," aldus Eva Wortmann, artistiek leider van Loods13.

Begeleiding

De nieuwe talenten worden onder meer begeleid in het neerzetten van een performance, een eigen voorstelling of een documentaire, maar ook bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies of het schrijven van een plan.

Inmiddels zijn zes theatermakers aan het schrijven en onderzoeken. Zo verzamelt Ellen Heijne verhalen voor haar documentaire over de urban-scene in Emmen en experimenteert Julia Dubbelboer met de combinatie muziek en theater. Het mooie van dit traject is volgens Eva Wortmann ook dat theatertalenten ieder moment in kunnen stappen om 'tot grote hoogten' te komen.