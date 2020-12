Piepers en Paupers in Veenhuizen wint horecaprijs

Na de prijsuitreiking kwamen er honderden felicitaties binnen bij de ondernemers. "Facebook sloeg op tilt", vertelt Willems. "Ik vind het heel leuk dat er positief nieuws over de horeca is nu. Een ontzettend leuke opsteker in deze tijd!" Hij voegt toe: "En het is leuk dat je ook met een cafetaria uniek kunt zijn, met unieke producten."

De eindstand werd bepaald door een combinatie van online stemmen en een presentatievideo voor de jury. Piepers en Paupers kreeg 562 stemmen en 9,55 als cijfer. Van Dellen en Willems ontvangen geen échte prijs. "Alles was digitaal, zelfs de award", vertelt Willems.

Een frietspeciaalzaak in coronatijd

Net als veel andere horeca-ondernemers hebben ze bij Piepers en Paupers een creatieve manier gevonden om ook in deze tijd door te gaan. Samen met ambachtelijke kaasmakerij Kaaslust en bierbrouwerij Maallust uit Veenhuizen is een drive-thru geopend. "Daar wordt veel gebruik van gemaakt", vertelt Willems. "Vooral 's avonds en in het weekend is het druk." Bij de drive-thru kunnen mensen hun bestelling in de auto in ontvangst nemen. "Dan heb je toch de beleving dat je er uit bent."

Jan Willems voor Piepers en Paupers in Veenhuizen (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Meer Drentse winnaars

In Drenthe zijn nog meer ondernemers die een titel hebben gewonnen: Jor's Molenzicht in Schoonoord (categorie café/bar), La Dolce in Borger (categorie ijssalons), Taste of Zen in Rolde (categorie lunchroom/broodjeszaak), de Rooie Kater in Zuidlaren (categorie restaurant) en Fuelpoint Westerbork BV in Westerbork (categorie tankstations met shop).

