Na boek en documentaire nu ook dramaserie over 'sektemeisje' Hannelore

Jarenlang maakte Hannelore deel uit van de sekte van bijbelonderwijzer Sipke Vrieswijk. In deze sekte gold een streng regiem. Seksueel misbruik was aan de orde van de dag. Uiteindelijk ontvluchtte de moeder van Hannelore de sekte. Daarna kon Hannelore zelf ook door de politie worden bevrijd.

Boek

Volgens RTV Oost heeft producent Hollands Licht de rechten van het boek gekocht dat over het sektemeisje is geschreven. In het boek van Frank Krake vertelt Hannelore over haar leven in de sekte. Ze werd vanaf haar derde gehersenspoeld en was vijftien jaar lang onderdeel van drank, drugs en seksueel misbruik. "Ik ben enorm blij dat zo'n succesvolle dramaproducent dit relatief onbekende thema op de kaart wil zetten", vertelt de schrijver over de verfilming. Krake blijft als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van de serie.

"Het is een absolute voorwaarde dat ook in de serie zorgvuldig met haar verhaal wordt omgesprongen. Wat dat betreft, hebben we bij deze filmmaatschappij een goed gevoel", zegt Krake.

Flikken Maastricht

Holland Licht is onder meer bekend van series als 'Het geheime dagboek van Hendrik Groen' en Flikken Maastricht. "Het verhaal van Hannelore raakt enorm en gaat onder je huid zitten. Het heeft alles in zich om een ontroerende, spannende en spraakmakende serie over de zoektocht naar identiteit te worden", vertelt Nelsje Musch-Elzinga van het productiebedrijf.

Het gaat nog even duren voordat de serie op tv komt. Zo moet bijvoorbeeld nog een script worden geschreven. Ook het draaien laat nog anderhalf tot twee jaar op zich wachten, verwacht Krake. "En dan wordt het najaar 2022 of voorjaar 2023 voordat het kan worden uitgezonden." Waarschijnlijk bestaat de serie uit vier tot zes delen. Wie het gaat uitzenden, is nog niet bekend.

RTV Drenthe zond eerder een documentaire uit over het sektemeisje. Ook dit was naar aanleiding van de verschijning van het boek Hannelore, het meisje uit de sekte, geschreven door Frank Krake.

