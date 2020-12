Twee doden en 53 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe gemeld

Deze Drenten komen uit de gemeenten Emmen en Tynaarlo. Ook zijn in de afgelopen 24 uur twee nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het gaat om inwoners van de gemeenten Emmen en Hoogeveen.

Emmen

De meeste nieuwe besmettingen komen uit Emmen (27). In gemeente Assen kwamen er zeven positieve tests bij. In de andere Drentse gemeenten nam het aantal nieuwe besmettingen toe met drie of minder. In De Wolden werd helemaal geen nieuwe besmetting gemeld.

Minder besmettingen

In de afgelopen week zijn in Drenthe 518 positieve tests geregistreerd. Vorige week lag dat aantal op 674. Ook zijn in de laatste zeven dagen negen Drenten overleden na een besmetting met het coronavirus. Daarnaast zijn vier inwoners opgenomen in het ziekenhuis.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 01-12-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 318 (+3) 1 1 Assen 1019 (+7) 21 7 Borger-Odoorn 421 (+2) 9 9 Coevorden 589 (+1) 21 7 Emmen 2254 (+27) 56 (+1) 32 (+1) Hoogeveen 938 (+2) 33 (+1) 15 Meppel 501 (+3) 13 5 Midden-Drenthe 492 (+1) 8 2 Noordenveld 312 (+3) 7 14 Tynaarlo 399 (+3) 12 12 (+1) Westerveld 219 (+1) 10 5 De Wolden 398 16 6 Onbekend 12 0 0

Landelijke cijfers

In Nederland zijn 4.073 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 530 minder dan gisteren. Ook zijn bij het RIVM 62 overleden covid-patiënten gemeld. De ziekenhuisbezetting is in ons land ten opzichte van gisteren afgenomen. Er liggen momenteel 1.683 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 478 op de intensive care.

In de afgelopen week zijn 33.949 nieuwe positieve tests bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 37.219. Dat is een daling van 8 procent.