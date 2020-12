Zuidlaarderhof en Knarrenhof slaan handen ineen voor meergeneratiehof Zuidlaren

Het eerdere idee van een Knarrenhof in Tynaarlo (Rechten: knarrenhof.nl)

Een hofje bouwen op het Prins Bernhardhoeveterrein waar meerdere generaties samen zullen wonen, dat is het plan van Initiatiefgroep Zuidlaarderhof en Stichting Knarrenhof. Samen willen de groepen kijken hoe het plan van zo'n 'meergeneratiehof' duurzaam, betaalbaar en compact kan worden ontwikkeld.

Volgens Ingeborg Visscher, lid van Initiatiefgroep Zuidlaarderhof, is het een voor de hand liggende keuze om samen te gaan. "Bij ons initiatief voor Zuidlaarderhof hebben zich inmiddels zo'n 100 belangstellenden aangemeld, waaronder ook veel senioren uit Zuidlaren en omgeving." Ook voor een Knarrenhof hebben al veel belangstellenden zich gemeld. "Stichting Knarrenhof beschikt over veel kennis rondom het ontwikkelen van een project", is Visscher van mening.

Samenwerking

In september heeft de initiatiefgroep een conceptidee voor een Zuidlaarderhof op het Prins Bernardhoeveterrein aan de gemeente aangeboden. Verschillende partijen als woningbouwcorporaties. financiers en lokale betrokkenen hebben meegedacht aan dit ontwerp.

Ook Stichting Knarrenhof wil al langere tijd voeten aan de grond krijgen in Tynaarlo. Maar tot de uitwerking van een echt Knarrenhof is het nog niet gekomen.

Na de eerste gesprekken tussen de initiatiefgroep en de stichting blijkt dat de groepen al snel op één lijn zaten. De kansen voor een hof waar meerdere generaties samenwonen, zijn volgens hen zeker aanwezig.

Doorpakken

Er bestaat volgens Visscher veel vraag naar een manier van wonen die door Initiatiefgroep Zuidlaarderhof en Stichting Knarrenhof wordt voorgesteld: een hof waar jong en oud met elkaar woont. Het leidt tot veel vragen vanuit de omgeving. "Dat is een prima basis om verder mee te gaan werken. We zijn ook zeer content met de steun die nu vanuit de gemeenteraad van Tynaarlo wordt aangekondigd. Daarmee komt het plan voor Zuidlaarderhof echt in een stroomversnelling."

Vanavond komt het CDA met een motie in de gemeenteraadsvergadering. De partij wil doorpakken met initiatieven voor knarrenhofjes in Paterswolde, Zuidlaren en Vries. De voltallige raad van Tynaarlo wil dat er meer vaart achter ouderenhuisvesting komt in de gemeente. Alle fracties zeggen daarom de motie van het CDA te steunen.

