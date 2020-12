Nieuwe brug Westenesch zorgt voor weemoed en blijdschap

"Ja dit is wel spectaculair. Ik heb zelf in de bouw gezeten en veel spectaculairs gezien. Maar dit zo vlak bij je huis, dat is toch wel bijzonder", aldus een enthousiaste Antoons.

Maquette

Antoons weet het nog goed toen hij en zijn vrouw buren werden van de brug in Westenesch. Het was eind jaren '80 toen de oude brug gebouwd werd. "April '88 kwamen wij er wonen, toen was 'ie net klaar", begint hij te vertellen. "We hebben er dus zo'n 33 jaar naast gewoond, ja dan heb je toch een stukje binding met zo'n apparaat."

Om de oude houten brug te eren maakte Antoons zelfs een maquette ervan. "Ja waarom, dat weet ik eigenlijk niet. Het kwam zo in mij op. Ik wilde het toch ergens zichtbaar houden en dan niet alleen met foto's maar ook in lijfelijke vorm", vertelt Antoons. Toen dit voorjaar duidelijk werd dat de oude brug definitief vervangen werd knutselde hij de maquette in elkaar.

De maquette van Cees Antoons:

De maquette van de oude brug in Westenesch (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Maar de oude brug van hout was af. Het hout rotte steeds verder en onderdelen van het brugdek lieten los, wat voor overlast zorgde bij onder andere Antoons. "Elke keer als iemand er met de auto overheen ging dan klepperde dat. Daar werd je zelfs 's nachts weleens wakker van", aldus de brugbuurman. Toen Waterschap Vechtstromen de knoop doorhakte en besloot een nieuwe brug te bouwen werden omwonenden daar bij betrokken.

"Wij proberen altijd de omgeving erbij te betrekken", legt Emile Vuijk van Waterschap Vechtstromen uit. "We hadden een drietal varianten voor een nieuwe brug. De omgeving heeft daarbij inspraak gehad over welke brug er moest komen."

Behalve dat de brug weer een flinke poos mee kan is 'ie ook een stuk praktischer op een aantal punten. Zo maken ze hem breder en komt hij recht in de weg te liggen. Volgens Antoons stond de oude brug haaks op de kanaaloevers, daardoor hadden mestauto's en vrachtwagens weleens moeite om de bocht te maken. En dat kostte Antoons soms zijn brievenbus.

Charme

Antoons is enthousiast over de nieuwe brug, die volgens Waterschap Vechtstromen zo'n honderd jaar mee moet gaan. Maar eerlijk is eerlijk, het beton haalt het niet bij de charme van de oude, houten brug. "Westenesch heeft een beschermd dorpsgezicht, er wordt al zoveel veranderd. Dus je wilt ook graag iets van het oude bewaren", kijkt hij met weemoed terug naar de oude brug.

"Maar gelukkig heeft Waterschap Vechtstromen met ons meegedacht. Zo worden bijvoorbeeld deze tuien van de oude brug ook op de nieuwe geplaatst. En dat terwijl ze eigenlijk helemaal geen nut hebben", legt Antoons uit.

Al met al snapt hij wel dat ze de nieuwe brug onderhoudsvrij maken. "Zo'n brug moet ook z'n nut hebben. Er komen jaarlijks duizenden vrachtwagens overheen en zo'n duizend personenauto's. En wat er ook bij komt kijken: de gemeente neemt de brug na oplevering over, maar dan moest 'ie de eerste twintig jaar wel onderhoudsvrij zijn", aldus Antoons over de nieuwe betonnen brug.

Op de vraag of hij er niet een beetje van baalt dat het charmante uitzicht van de houten brug nu wordt vervangen voor die van een betonnen, strakke brug antwoordt Antoons vrij praktisch: "Ach ja, dan kijken we gewoon de andere kant op." Voorlopig wordt er nog druk gebouwd voor zijn huis, volgens Waterschap Vechtstromen moet de brug halverwege januari klaar zijn.

De maquette van de oude brug heeft Antoons overigens aan Waterschap Vechtstromen gegeven. Zijn vrouw vond het niet bepaald praktisch dat de geknutselde brug nog langer op de keukentafel bleef staan. Maar zoals Antoons zelf zegt: "Gelukkig hebben we de foto's en de herinneringen nog."