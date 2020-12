Cel- en werkstraf voor strooptocht langs sportkantines Groningen en Drenthe

Voor het inbreken in sportkantines, een loods en een woning in Oost-Groningen en Drenthe zijn twee mannen van 20 jaar uit Musselkanaal en Beilen veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar. Hiervan is een jaar voorwaardelijk.

De mannen hebben een half jaar in voorarrest gezeten en hoeven niet meer de cel in. De rechter legde hen ook een werkstraf van 180 en 240 uur op. De mannen pleegden in maart de inbraken in Ter Apel, Musselkanaal, Stadskanaal, Ees en Schoonoord. De buit bestond met name uit tv's, laptops en snacks.

Ongeluk met gestolen auto

De woninginbraak was in Stadskanaal. De 93-jarige bewoner lag op dat moment in het ziekenhuis. De mannen kwamen binnen met een sleutel uit een buitenkastje. De mannen namen een klok, tv en sieraden mee. De sieraden werden in het water gegooid. Tijdens een inbraak op een camping liet een van de inbrekers bloed achter. De mannen werden opgepakt na een ongeluk met de gestolen auto op de A28.

De auto was gestolen uit een loods aan de Unikenkade in Stadskanaal. In die loods stonden twee auto's. Uit de ene wagen haalden de mannen een accu en plaatsten die in de andere wagen. Hiermee reden ze weg. Tijdens het naar buiten rijden vernielden zij een oldtimer die tegen een hek werd gedrukt. Een van de inbrekers kende de eigenaar van de gestolen auto. Hij was daar kind aan huis.

De politie vergeleek de mannen in de gestolen auto met de inbrekers op de camerabeelden van de sportkantines. Het DNA van het bloed matchte met een van hen. De inbraken waren in een tijdsbestek van ruim twee weken gepleegd. De mannen hebben veel overlast, frustratie en schade aangericht. Een van hen liep nog in een proeftijd van een eerder opgelegde voorwaardelijke taakstraf van 40 uur. Die moet hij ook uitvoeren.

Beide mannen krijgen hulpverlening en lijken nu de goede weg te hebben ingeslagen. Dit wilde de rechter niet doorkruisen.

