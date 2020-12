Assen wil horecaondernemers alle terrasbelasting kwijtschelden

Horecaondernemers in Assen hoeven als het aan de gemeente ligt geen precariobelasting te betalen over 2020. Daarmee wil het college de ondernemers, die zwaar getroffen zijn door het coronavirus, financieel tegemoet komen.

Horecaondernemers betalen jaarlijks precariobelasting voor het neerzetten van terrassen of standplaatsen op gemeentegrond. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de gebruikte oppervlakte.

Drentse regeling

Drentse ondernemers hoefden al geen precariobelasting te betalen over de periode waarin hun bedrijf vanwege het coronavirus gesloten is, maar Assen wil die regeling graag uitbreiden naar het hele jaar. Koninklijke Horeca Nederland heeft gemeenten eerder opgeroepen om de precariobelasting volledig kwijt te schelden en Assen gaat nu in op dat verzoek.

Behalve het kwijtschelden van de precariobelasting wil de gemeente de jaarlijkse huurverhoging voor huurders van gemeentelijke panden uitstellen. Het gaat om mensen die bedrijfspanden van de gemeente huren. Op 1 juli 2021 wil Assen die verhoging alsnog doorvoeren.

De gemeenteraad moet nog wel stemmen over het voorstel. Mocht het plan doorgaan, dan loopt de gemeente over heel 2020 een bedrag van ongeveer 86.000 euro mis. Volgens een woordvoerder van de gemeente verwacht Assen dat de Rijksoverheid (een deel van) die gemiste opbrengsten compenseert.

'Alle kleine beetjes helpen'

De horecasector in Assen is blij met het plan van de gemeente. Volgens voorzitter Antje Dijkstra van de Asser afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is elke tegemoetkoming erg welkom. "Het is een mooi gebaar van de gemeente en ook heel belangrijk. De nood is heel hoog en we maken ons zorgen over collega's, maar alle kleine beetjes helpen", zegt Dijkstra.

De gemeente denkt volgens Dijkstra al goed mee over oplossingen voor de horeca. Ze hoopt dat de ondernemers in de toekomst nog wat meer hulp kunnen krijgen. Dijkstra: "Het niet-heffen van de precariobelasting is fijn voor ondernemers met een terras op gemeentegrond. De gemeente biedt een goed luisterend oor. We hopen ook dat er nog iets geregeld kan worden voor bijvoorbeeld de toeristenbelasting."

'Slechte vooruitzichten'

Ook Asser horecaondernemer Ronald Obbes vindt de kwijtschelding van de precariobelasting een mooi gebaar van de gemeente, net als eerder het verruimde terrassenbeleid. "Het is momenteel heel zwaar in de horeca. Elke honderd euro is dus mooi meegenomen", zegt Obbes. De café- en restauranthouder verbaast zich erover dat de landelijke politiek zijn sector in de hoek waar de klappen vallen zet, terwijl op andere plaatsen de 1,5-meterregel wordt gebroken.

Daarmee doelt hij bijvoorbeeld op de lange rijen bij winkelcentra tijdens Black Friday. Obbes: "Het is schandalig dat dat wel mag en irritant dat Rutte een paar weken geleden zegt dat je gewoon naar Curaçao op vakantie mag. In de horeca zijn de vooruitzichten slecht, terwijl wij ons juist goed aan die 1,5-meter kunnen aanpassen."