Eigen app voor openbaar vervoer Drenthe en Groningen met alles erin

Arriva gaat voor het openbaar vervoer in Drenthe en Groningen één applicatie maken waarmee je je reis kunt plannen, boeken en betalen, ongeacht de vervoerder of vervoersvorm. Ook kun je met de app deelauto's en deelfietsen reserveren.

De vervoerder heeft al een eigen reisapp. De provincies willen dat de vervoerder de app, die het reizen met verschillende vervoersvormen veel makkelijker moet maken. de komende twee jaar helemaal doorontwikkelt.

Hub taxi

Ook de buurtbus en hub-taxi moeten via de app te plannen, te boeken en te betalen zijn. Daarnaast moet de app toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen, ook voor mensen in een rolstoel of slechtzienden. De app is speciaal voor gebruikers van het openbaar vervoer Drenthe en Groningen, maar je kunt er ook reizen mee plannen tot in alle uithoeken van ons land.

De slechte vindbaarheid van de hub-taxi is één van de redenen waarom de nieuwe app er komt. De hub-taxi is een relatief nieuwe vervoersvorm, die de regiotaxi en kleine opgeheven buslijnen vervangt. Ook rijdt deze taxi op plekken waar de grote bus niet komt of op tijdstippen dat de bus niet meer rijdt.

De hub-taxi is een vervoersvorm die niet volgens een dienstregeling rijdt, maar op aanvraag bestelbaar is. De app 9292 wil de hub-taxi echter niet opnemen in het reissysteem. De beide provincies hebben banners ingekocht op de website van 9292 om de naam van de hub-taxi bekender te maken, maar dat werkt nog niet ideaal.

Vanuit Via-Go verder knutselen

In Via-Go, dat al actief is, kun je nu al reizen plannen met verschillende vervoersvormen, zoals de hub-taxi, bus en trein en veerboot, maar ook je eigen auto, Daarbij kun je bijvoorbeeld aangeven of je met een rolstoel reist.

Arriva is vandaag begonnen met het doorontwikkelen van de app. Over een half jaar zijn de eerste speciale toepassingen voor Drenthe en Groningen klaar en kan er worden proefgedraaid. Tot december 2022 heeft Arriva de tijd om de app compleet te maken.

