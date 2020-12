Reconstructie schietpartij op camping Hoogersmilde gestart

Sinds het einde van de middag was de politie bezig met opbouwen om de reconstructie mogelijk te maken. Door alle gebeurtenissen nogmaals op een rijtje te zetten hoopt het OM te kunnen achterhalen wat er gebeurd is tijdens die bewuste avond. De reconstructie duurt in totaal twee uur en campingbewoners is gevraagd om het campingterrein in de tussentijd niet te betreden of te verlaten.

Overleden in auto

Het slachtoffer woonde een half jaar in een chalet op de camping aan de Jannes Brugginkweg in Hoogersmilde. Hij kwam 's avonds samen met iemand anders in een auto het park op rijden, zo zagen parkmedewerkers. Kort daarna werden schoten gehoord. Het slachtoffer overleed ter plekke in de auto.

Twee dagen na de schietpartij werd een 36-jarige man uit Leiden opgepakt voor betrokkenheid bij het incident.

