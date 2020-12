Recreatieprojecten kunnen op duizenden euro's van provincie rekenen

Voor de Poort tot De Onlanden ontvangt Natuurmonumenten een bijdrage van 75.000 euro. Natuurmonumenten en de horeca van De Onlanderij willen de huidige gebouwen aan de Madijk verbouwen en ontwikkelen tot de toegangspoort voor het natuurgebied. Er komt een kijkboerderij, informatiecentrum, speelnatuur en de horeca wordt verder uitgebreid. Daarmee moet de Poort tot De Onlanden de kop van Drenthe toegankelijker en aantrekkelijker maken voor recreatieve bezoekers, bijvoorbeeld vanuit de stad Groningen.

Prettig pauzeren

Om fietsers en wandelaars aangenaam te kunnen laten pauzeren tijdens hun fiets- of wandeltocht door de provincie, gaat het Recreatieschap Drenthe bestaande bankjes opknappen en waar nodig nieuwe bankjes toevoegen. Het Recreatieschap krijgt hiervoor 75.000 euro.

Staatsbosbeheer krijgt op haar beurt 45.000 euro toegeschoven voor het opknappen van het Pad van Theodoor. Het houten klim- en klauterpad in Orvelte, dat erg in trek is bij kinderen, wordt voorzien van nieuwe speeltoestellen en informatieborden. Ook de brug over de sloot die langs het houten pad loopt, wordt vervangen. Daardoor kan het natuurspeelpad de komende tien tot vijftien jaar weer vooruit.

Ook geld voor zeven andere projecten

Naast het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor de Poort tot De Onlanden en het Pad van Theodoor, zijn er in onze provincie nog zeven projecten die financiële steun krijgen. Het gaat om de volgende projecten:

- De marketing die nodig is om de 7 Koloniën van Weldadigheid op weg te helpen naar Werelderfgoed (Marketing Drenthe)

- Het (digitaal) ontsluiten van routes van en door Het Drentse Landschap voor een breed publiek (Drenthe.nl)

- Het stimuleren van bestedingen door het Dwingelderveld beter met Dwingeloo te verbinden (Stichting Denktank Dwingeloo)

- De ontwikkeling van een kaart met attracties in en rond Bargerveen (Stichting Marketing Regio Emmen)

- Doorontwikkeling werksessies en gereedschappen om gastvrijheid en gastgerichtheid ondernemers te vergroten

- Opzetten landelijke Data Alliantie door Stichting Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) om inzicht te krijgen in data over toerisme van naar en in Drenthe