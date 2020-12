Cast van Woeste Gronden gepresenteerd: ‘Ze moeten wel Drents spreken’

De cast voor de theaterproductie Woeste Gronden is gepresenteerd. De hoofdrollen worden gespeeld door Wouter van Oord, Anna Katic en Robert Braam. Het stuk gaat over het verdwijnen van de gasboortoren in 't Haantje in 1965. Die gebeurtenis is gemixt met Shakespeare's Macbeth.

De regie van het theaterstuk, dat in 't Haantje opgevoerd zal worden, ligt in handen van Pieter Stellingwerf en Ben Smit. Daarnaast is Stellingwerf ook de producer namens theaterorganisatie BUOG. Zij waren eerder verantwoordelijk voor het theaterstuk Jumping Jack op het TT-circuit van Assen.

Voor deze nieuwe productie wilden ze iets met de gebeurtenissen rondom de verdwenen gasboortoren bij 't Haantje. "Een heel verhaal verzinnen rondom die toren leek ons geen goed idee. Nu wordt die gebeurtenis gemengd met het verhaal van Shakespeare. Twee ingrediënten met body", zegt Stellingwerf.

Chemie

De dialogen zullen voor een groot deel in het Drents zijn. "Voor ons was dat een reden om te zoeken naar een acteur die de Drentse taal machtig is. We zijn heel blij met Wouter van Oord." De hoofdrolspeler komt uit Zuidlaren en is getrouwd een van de andere hoofdrolspelers: Anna Katic. "We hopen dat de chemie nog meer naar buiten komt, omdat ze ook een stel zijn in het dagelijks leven", aldus Stellingwerf.

Het toneelstuk zal qua grootte niet te vergelijken zijn met Jumping Jack. Daar kwamen per avond 3000 bezoekers op af. "We zetten in op 600 personen. Qua budget is de productie kleiner, maar we willen het hoe dat ook coronaproof hebben. We werken ook niet met een tribune, maar met een verhoogd podium met publiek op grondhoogte", zegt de regisseur.