'Duitsers worden boos als ik op de invalidenplek van Marktkauf parkeer'

Zodra Rendigs de parkeerplaats van de Marktkaufsupermarkt in Meppen op rijdt en uitstapt, wordt ze naar eigen zeggen negen van de tien keer aangesproken en zelfs uitgescholden. Vooral oudere mensen geloven niet dat ze recht heeft op een invalideplek en maken haar voor werkelijk alles uit.

Nederlands kenteken

"Mensen zeggen dat ik lui ben, geen recht heb op die plek of dat ik me niet moet aanstellen", zegt Rendigs. "Als ik dan in vloeiend Duits terugpraat, schrikken ze daarvan en lijkt het alsof ze nog feller worden. Dat verwachten ze blijkbaar niet, omdat ik met een Nederlands kenteken rij."

Die gele kentekenplaat heeft er volgens Rendigs misschien ook mee te maken, dat Duitse winkelbezoekers haar juist sneller aanvallen. "In Nederland overkomt me dit bijna nooit en als het toch gebeurt en ik mijn parkeerkaart laat zien, verontschuldigen ze zich meteen."

Invalidenparkeerkaart

De invalidenparkeerkaart heeft Rendigs omdat ze verschillende aandoeningen heeft, waardoor het voor haar een stuk moeilijker is om zich goed te kunnen inspannen. "Ik heb de ziekte van Bechterew, dat is een reumatische aandoening, een vetstoornis waardoor ik constant pijn heb en fybromyalgie (een aandoening waarbij je last hebt van chronische pijn in je spieren en bindweefsel, red.). Dat is op het eerste gezicht niet meteen te zien, maar ik heb er wel degelijk last van."

De Emmense heeft een Nederlandse man en doet tegenwoordig geen boodschappen in Duitsland zonder hem, zo erg ziet ze ertegenop. Voor de typisch Duitse gerechten, waar Rendigs en haar man van houden, doet het stel eens per twee weken boodschappen in Meppen of Haren, maar veel plezier heeft ze daar niet meer in.

'Een man bleef me tot in de winkel achtervolgen en uitschelden'

"Ik kan nergens terecht. Het is een keer zo erg geweest dat een man mij tot in de winkel bleef achtervolgen en uitschelden", aldus Rendigs. In Emlichheim heeft ze de politie gevraagd wat ze hieraan kan doen. Maar alleen in een bedreigende situatie zou ze de politie kunnen inschakelen, werd haar verteld.

"Ik weet niet wat we hieraan zouden kunnen doen", vertelt ze hopeloos. "Ik wil graag dat mensen inzien dat sommige aandoeningen niet zichtbaar zijn en je elkaar gewoon met respect moet behandelen."