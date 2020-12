Eis: 40 maanden cel voor verkrachting in Emmen

"Deze vrouw is ontzettend veel leed aangedaan. Ze was al in een kwetsbare positie als asielzoeker in een vreemd land en dan gebeurt dit." De officier van justitie schetste vanmiddag in de rechtbank in Assen de schrijnende omstandigheden van een vrouw uit Eritrea die in juli middenin de nacht bij het station in Emmen werd verkracht.

Tegen de 27-jarige man die daarvoor terechtstond, eiste hij veertig maanden gevangenisstraf. Die zou hij niet alleen voor de verkrachting moeten krijgen, maar ook omdat hij het slachtoffer eerst heeft beroofd en omdat hij na zijn arrestatie medewerkers van de gevangenis in Leeuwarden zou hebben bedreigd.

Dat laatste ontkent de man, maar wat er in de nacht van 10 juli in Emmen is gebeurd, heeft hij in de rechtszaal bekend. Tot vandaag bleef hij erbij dat de vrouw vrijwillig met hem naar bed is gegaan, maar tijdens de rechtszaak vertelde de uit Iran afkomstige verdachte dat het vrijwel zo gegaan is als de Eritrese vrouw aan de politie heeft verteld.

Op weg naar Ter Apel

Zij kwam die nacht in Emmen aan na een treineis vanuit Antwerpen en was op weg naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Toen ze in Emmen uit de trein was gestapt, bleek de laatste bus naar Ter Apel al te zijn vertrokken. De vrouw besloot op een bankje op het station te gaan slapen, maar werd niet veel later aangesproken door de 27-jarige man, die zei dat hij ook naar Ter Apel moest.

Hij won haar vertrouwen en nam haar mee naar een busje dat aan de Verlengde Spoorstraat achter het station geparkeerd stond. De man had geen vast adres, maar sliep in het busje. Toen de vrouw een dekbed en een matras daarin zag liggen, weigerde ze in te stappen. Maar de verdachte haalde haar over door te zeggen dat hij een gelovig man is en respect heeft voor vrouwen.

Beroofd van 2 euro

Eenmaal in de bus bedreigde hij de vrouw met een mes en beroofde hij haar van het geld dat ze bij zich had: 2 euro in totaal. Daarna verkrachtte hij haar. Als ze niet zou meewerken, zou hij haar doodsteken, dreigde de man.

Toen ze zei dat ze misselijk was, liet de man haar uit de auto. Buiten kon ze politieagenten aanklampen die toevallig langsreden. Zij namen haar mee naar het politiebureau en de man werd later aangehouden.

"Ik durfde destijds niet te bekennen, omdat ik bang was voor de politie. Ik had die avond drugs gebruikt en was mezelf niet", vertelde de man. "Ik heb nu last gekregen van mijn geweten en ik schaam me ook."

Gevlucht uit Iran

Het grootste deel van de rechtszaak zat de Iraniër met zijn hoofd in zijn handen. De man is sinds 2015 in Nederland, omdat hij vanwege zijn seksuele geaardheid moest vluchten uit zijn geboorteland. Zijn asielaanvraag in Nederland is afgewezen, waardoor hij illegaal is. De man is verslaafd geraakt aan heroïne en cocaïne. Hij beloofde de rechters zijn leven te beteren.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.