Provincie trekt negen miljoen euro uit voor toerisme, fietspaden en vakantieparken

Fietsprovincie nummer één

Vier miljoen gaat naar recreatief fietsen, want veel fietspaden in de provincie zijn anderhalve meter breed. "Met gewone fietsers, e-bikers en speed pedelecs kun je op je klompen aanvoelen dat veel fietspaden in onze prachtige natuurgebieden niet meer voldoen. Ik hoop dat het lukt om nog voor de zomer van 2021 een aantal van die fietspaden al aan te gaan pakken" zegt gedeputeerde Henk Brink hoopvol. Verder moeten er meer voorzieningen voor die recreatieve fietsers komen. "Goed voor de toeristen, maar ook voor onze eigen inwoners." Drenthe moet wat hem betreft fietsprovincie nummer één blijven. Investeren is daarvoor noodzakelijk.

Doorfietsroutes

Drenthe wil sowieso het fietsen beter op de kaart zetten. Ook via andere potjes komt er veel geld beschikbaar om het fietsverkeer naar school en werk te stimuleren. Dit moet vooral via doorfietspaden, een soort fietssnelwegen. Met e-bikes kun je een grotere afstand afleggen, waarvoor je anders de auto zou pakken. Dat gebeurt nu al in coronatijd en op het provinciehuis hopen ze dat dit zo blijft.

Niet-vitale vakantieparken

De provincie werkt al een paar jaar aan het vernieuwen of veranderen van vakantieparken die niet meer van deze tijd zijn. Als een park met hulp en investeringen weer mee kan in de recreatie is dat mooi. Oude parken die niet meer 'vitaal' zijn, bijvoorbeeld door het ontbreken van voldoende voorzieningen of te veel oude of permanente bewoning, moeten een andere bestemming krijgen.

Dat lopende programma vitale vakantieparken kreeg een flinke knauw, toen het kabinet weigerde mee te werken aan een Regiodeal. In combinatie met het geld van gemeenten en de provincie zou er dan extra geld zijn om probleemgevallen goed aan te pakken en forse investeringen mogelijk te maken. Omdat gemeenten het ook financieel zwaar hebben, komt de meeste last op de schouders van de provincie. Volgens Brink ligt er nog ongeveer vier miljoen euro op de plank, waarvan een flink deel al bestemd is voor plannen die nog uitgevoerd moeten worden.

Brink stopt er nu 1,6 miljoen euro bij om het Project Naober Drenthe op te starten. Dit geld is alleen bedoeld om problemen aan te pakken op vakantie- en recreatieparken die nu al niet meer vitaal zijn. Volgens Brink gaat het dan om sociale problematiek en criminaliteit. Denk daarbij aan mensen die geen huis kunnen krijgen en noodgedwongen op een vakantiepark wonen. Of criminele activiteiten die vanuit zo'n park plaats vinden, omdat het dan minder zichtbaar is voor de buitenwereld. Een team van experts gaat park voor park gemeenten helpen bij het maken van een plan van aanpak.

Meer dagrecreatie

De provincie vindt dat er meer aanbod moet komen in de dagrecreatie. Ook wil de provincie dat de dagrecreatie zich gaat vernieuwen. Op die manier kunnen bezoekers langer blijven hangen of terugkomen, omdat ze nog lang niet alles hebben gezien.

