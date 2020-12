Gemengde gevoelens over woningbouw Vries Zuid

Nieuwe woningbouw moet er in Vries Zuid komen, daar is de gehele raad het over eens. Maar de plannen die er nu liggen, zorgen voor verdeeldheid in de gemeenteraad van Tynaarlo.

Starterswoningen, seniorenwoningen, groene vlakten en een duurzame wijk. De nieuwe woonwijk in Vries Zuid zou een gemengde woonwijk moeten worden waar verschillende soorten woningen komen te staan. Een deel van de raad is blij met de plannen, maar een aantal raadsleden denkt dat er van die gemengde woonwijk weinig overblijft. Want waar blijven de betaalbare starterswoningen, vraagt de VVD zich af. Ook D66 heeft twijfels over hoe groen de wijk echt zal worden.

'Keuzes op basis van verwachtingen'

De plannen van de gemeente hebben in juli en september ter inzage gelegen. Belangstellenden konden hun visie op de plannen van de gemeente inbrengen en vanavond worden deze plannen opnieuw besproken met de gemeenteraad.

Twee aanwonenden nemen de moeite om in te spreken in de vergadering. Ontevredenheid is wat bij hen overheerst. Volgens aanwonende Heleen Vrijhof worden de keuzes gemaakt op basis van verwachtingen. "Men verwacht dat er starters terecht kunnen. Men verwacht dat er bijzondere woonvormen komen. Ik vraag me af of er aan die verwachtingen voldaan kan worden."

Daarnaast is zij niet tevreden over de rol die inwoners gekregen hebben tijdens het opzetten van de plannen. De gemeente heeft hen wel de mogelijkheid gegeven om mee te praten over de nieuwe woonwijk in Vries, maar is er nauwelijks naar hen geluisterd.

De heer Harms, die namens 29 huishoudens zegt te spreken, is het met haar eens. "Er wordt niet eens de moeite genomen om een afspraak te maken met omwonenden", meent hij. Ook is Harms blij met huizen die in de hoogte worden gebouwd. Hij denkt dat de wadi, een bergplaats voor regenwater, veel problemen zal veroorzaken. Beide insprekers zijn van mening dat de plannen die er nu liggen, niet door moeten gaan.

Vraagtekens

Hoewel sommige partijen als Leefbaar Tynaarlo en het CDA akkoord willen gaan met de plannen en snel de schep in de grond willen zetten, zitten andere partijen nog met grote vraagtekens. Onduidelijkheid zit hem in een aantal documenten die nog niet openbaar mogen zijn om zo oneerlijke concurrentie tegen te gaan. VVD, D66, PvdA en Gemeentebelangen willen antwoorden op een aantal inhoudelijke vragen over deze documenten. Op basis daarvan zullen zij een goede keuze kunnen maken om de plannen voor een nieuwe woonwijk in Vries Zuid te kunnen maken.

Half december zal de gemeenteraad zich opnieuw over dit onderwerp buigen.

Het ontwerpen van de nieuwe woonwijk in Vries Zuid is iets wat al langer op de agenda staat. In april 2019 stelde de gemeenteraad uitgangspunten vast om tot een aantrekkelijke woonwijk te komen. Vries Zuid moet tegemoetkomen aan de actuele en toekomstige behoefte aan woningen in Vries. Het is de bedoeling dat er maximaal 75 woningen worden gebouwd. In het hele gebied is een drietal plekken aangewezen voor bijzondere woningbouw. Voor twee van die plekken kijkt wethouder René Kraaijenbrink naar seniorenhuisvesting. De laatste plek kan mogelijk gebruikt worden voor starterswoningen of 'tiny houses'. Verder is de bedoeling dat er losse kavels worden verkocht. Woningcorporatie Woonborg en WVG uit Meppel moeten ook een mogelijkheid krijgen tot woningbouw.

Lees ook: