Politie zoekt scooterrijders uit omgeving Hoogeveen na uitdelen klap in Balkbrug

De politie is op zoek naar een groep scooterrijders, die op zondag 13 september betrokken waren bij onrust aan Het Bastion in Balkbrug. Volgens aanwijzingen van de politie zouden een aantal van deze scooterrijders uit de omgeving van Hoogeveen komen, zo meldt de politie in Opsporing Verzocht. Een van hen deelde een klap uit aan een buurtbewoner, die daarbij ernstige verwondingen opliep aan zijn oog.

De vrouw van de buurtbewoner zag die avond een scooter geparkeerd staan voor hun woning. Omdat er in de periode daarvoor ingebroken was bij de overburen, maakte de vrouw een foto van de scooter. "We waren wat alert", vertelt het slachtoffer. De foto wordt geplaatst in de buurtapp. Er zou een grote groep feestvierders op scooters in het dorp zijn.

Later op de avond verzamelden scooterrijders zich voor het huis van het echtpaar. De man gaat naar buiten met de vraag waarom de scooter voor zijn woning staat. Al snel deelde een kalende man twee klappen uit. "Ik heb het nooit zien aankomen. Daarna werd het zwart." De buurtbewoner heeft bloed in zijn oog en moet binnenkort opnieuw geopereerd worden. "Vooral in het begin had ik het gevoel alsof je in de auto stapt en de ramen beslagen zijn. Vooral aan mijn rechteroog. Daar had ik echt een waas. Ik hoop dat ik na de operatie iets meer zicht heb."

Signalement

De politie zoekt specifiek naar twee scooterrijders. De man die de klap uitdeelde is volgens het signalement een kale man tussen de 25 en 35 jaar oud met een lichte huidskleur. Hij reed op een crèmekleurige retroscooter met windscherm. De man met de zwarte scooter, die als eerste werd aangesproken en al dreigde om de buurtbewoner te slaan, was langer dan 1.80 meter en tussen de 25 en 35 jaar.

Volgens de politie is het niet aannemelijk dat de mannen uit Balkbrug komen. Een aantal van de scooterrijders zou uit de omgeving Hoogeveen komen.