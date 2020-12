Provincie: 'We schieten nu niet op het edelhert'

"Er is een beeld ontstaan dat we actief op zoek zijn naar het hert. Dat is niet het geval. Er is geen gevaar voor de verkeersveiligheid en er is ook geen schade bij de landbouw."

Alleen schieten bij schade of verkeersonveiligheid

En bij regels over groot wild, zoals edelherten, gaat het juist over verkeersveiligheid en schade. De gedeputeerde pakt pagina 52 van het Faunabeleidsplan erbij: "Bij solitair levende dieren, zoals bij dit hert, alleen actie als er schade is of gevaar voor de verkeersveiligheid."

Verder lijkt Jumelet, behalve rust over het onderwerp 'edelhert', ook tijd te willen kopen. De Statenvragen die er van verschillende partijen zijn over het dier gaat hij zo spoedig mogelijk beantwoorden, belooft hij. Ook gaat Jumelet in gesprek met alle eigenaren van natuurterreinen en er komt een onderzoek naar het hert.

Voorzitter Ton Serlie van de Statencommissie hielp bedoeld of onbedoeld mee om Jumelet uit de wind te houden. Thea Portharst van de Partij voor de Dieren wilde de gedeputeerde een vraag stellen maar volgens Serlie kan dat niet omdat het alleen een mededeling van de gedeputeerde was. Daarop probeerde Potharst er een officieel agendapunt in de vergadering van te maken maar daar kreeg ze onvoldoende steun voor binnen de Statencommissie.

Toen ontspon zich opnieuw de discussie of je over een mededeling van een gedeputeerde geen vraag kunt stellen. Serlie zocht het op: "Het kan, maar is niet gebruikelijk." Dat leverde gemopper op van een aantal Statenleden, maar Serlie hield voet bij stuk.

Wel of geen edelherten in Drenthe?

De discussie of het edelhert als diersoort thuishoort in Drenthe kan wat Jumelet betreft binnenkort gevoerd worden bij het actualiseren van het Faunabeleidsplan. Dat plan is toch al verlopen. Maar dan zal er ook een Soorten Effect Rapportage (SER) opgesteld moeten worden over wat het effect van edelherten op de omgeving is.

Al bijna 27.000 handtekeningen tegen afschieten

Morgenmiddag om 15:00 uur gaat directeur Mark Tuit van IVN Noord (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) aan Henk Jumelet de petitie aanbieden om afschieten van het hert te voorkomen. Die petitie is al bijna 27.000 keer ondertekend.

Het edelhert bij Pesse (Rechten: Rein Schonewille)

