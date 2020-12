Christelijk kindcentrum wil bijdrage in de coronakosten

CKC Drenthe wil de kosten die door haar scholen en kinderopvangcentra zijn gemaakt, vergoed krijgen van de gemeente. Dat blijkt uit een brief die door de directie van het kindcentrum is gestuurd naar een aantal gemeenten.

CKC Drenthe is een organisatie die christelijk basisonderwijs en kinderopvang biedt op dertig locaties in Drenthe.

Vaker handen wassen kost geld

Volgens directeur Albert Velthuis zijn er veel extra kosten gemaakt die te maken hebben met de coronacrisis. "Onze gebouwen zijn er niet op ingericht dat alle kinderen bij binnenkomst in de rij moeten om hun handen te wassen. En vervolgens herhaalt zich dit elke keer na het buitenspelen. Voor veel scholen betekende dit het huren van mobiele wasbakken en het creëren van buitenvoorzieningen. Daarnaast hebben de scholen tot op heden veel desinfecterende middelen moeten aanschaffen en sinds mei 2020 zijn er structureel extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd van sanitair en werktafels."

Door in gesprek te gaan met raadsleden is de organisatie erachter gekomen dat er nog geld over is in het potje voor coronasteun. Hier wil de scholenorganisatie nu aanspraak op maken. "Voor het schoolbestuur van CKC Drenthe is het vanzelfsprekend dat de door de gemeente ontvangen subsidie voor het bekostigen van de maatregelen voortkomend uit de coronapandemie ook voor het onderwijs beschikbaar gesteld moet worden. Immers ook de schoolbesturen krijgen deze verplichtingen door de overheid opgelegd en de lokale overheid ziet er op toe dat deze uitgevoerd worden", zo staat er in de brief te lezen.

Meerdere gemeenten

In totaal heeft CKC Drenthe zes gemeenten benaderd met een verzoek om geld over te maken. In de gemeente Assen gaat het om 57.805,86 euro. Hoeveel geld er gevraagd wordt in de andere gemeenten is niet bekend.

CKC Drenthe verzorgt christelijk basisonderwijs en kinderopvang op 30 kindcentra in Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe.