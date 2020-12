CoronaMelder werkt nu ook in grensregio

Nederland ontwikkelde, net als vele andere Europese landen, een eigen app. Dat leverde problemen op. De app werkte alleen in Nederland en er was geen samenwerking met de andere landen. Gebruikers die bijvoorbeeld reisden tussen Nederland en Duitsland moeten handmatig beide apps aan- en uitzetten.

Vanaf vandaag werkt CoronaMelder samen met andere Europese corona-apps, waaronder de Corona-Warn-App uit Duitsland. Gebruikers van de CoronaMelder-app ontvangen nu ook meldingen als zij langere tijd dicht bij iemand zijn geweest die bijvoorbeeld de Corona-Warn-App heeft geïnstalleerd en later positief is getest in Duitsland.

Privacy

Als je CoronaMelder gebruikt en langere tijd dicht bij iemand bent die de corona-app van een ander EU-land gebruikt, wisselen de twee apps codes uit. Dit gebeurt op dezelfde manier als tussen twee gebruikers van CoronaMelder. Als één van de twee later positief getest wordt en dit meldt in de app uit zijn land, dan ontvangt de ander een waarschuwingsmelding in de app uit het andere land.

Tot nu toe kon dit nog niet om privacyredenen. "De technologie is er, het moet alleen qua privacy wel aan alle Nederlandse standaarden voldoen", vertelt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid in november tegen RTV Drenthe. Dat is nu opgelost: CoronaMelder wisselt alleen gegevens uit die noodzakelijk zijn voor de samenwerking.

België nog niet

CoronaMelder werkt samen met de corona-apps uit Duitsland, Denemarken, Ierland, Italië, Kroatië, Letland en Spanje. Naar verwachting sluit België in de loop van december aan. Op een later moment zullen ook corona-apps uit andere EU-landen zich bij deze Europese samenwerking aansluiten.

Al meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben CoronaMelder gedownload. De app informeert mensen of ze mogelijk besmet zijn met corona. Zo kunnen zij verdere besmettingen voorkomen.

