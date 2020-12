'Sluiting school Norg komt compleet uit de lucht vallen'

Leden van de belangenvereniging en inwoners moesten het nieuws horen uit de media. "Ouders van leerlingen werden kort daarvoor op de hoogte gebracht", vertelt Remko Nieboer van de Belangenverenging Norg.

Het bestuur van de middelbare school wil dat de locatie in Norg sluit vanwege onder andere de teruglopende leerlingenaantallen. Dat verbaast de belangenvereniging. "De vestiging in Norg is zeer populair en was zelfs enige tijd te klein om in het aantal leerlingen te kunnen voorzien, waardoor er meermaals een verbouwing heeft plaatsgevonden", laat Nieboer weten. "Er moesten meerdere lokalen gebruikt worden van de naastgelegen basisschool o.b.s. De Hekakker."

Doodzonde

Ook wethouder Alex Wekema (PvdA) vindt het een doodzonde als de middelbare school uit het dorp verdwijnt. "Het is niet alleen de school die verdwijnt, maar ook alle maatschappelijke functies er omheen. De reuring verdwijnt. Daarom is het de moeite waard om te gaan kijken wat wel door kan gaan."

Volgens de prognoses van de gemeente Noordenveld zullen er tot 2030 nog 158 leerlingen op de school zitten. Meer dus dan de 130 die vereist zijn. Toch blijft het koffiedik kijken. Heel wat leerlingen komen uit omliggende dorpen en zelfs uit Assen naar Norg om les te krijgen op deze locatie van het Dr. Nassau College. De school maakt namelijk gebruik van onderwijs dat is afgestemd op de persoonlijke leerbehoeften waarbij leerlingen hun eigen leerroute kunnen bepalen.

Verouderd

Daarnaast speelt volgens het schoolbestuur mee dat het gebouw verouderd is. De wethouder beaamt dat het dak inderdaad een opknapbeurt kan gebruiken. Maar volgens Wekema wil het Dr. Nassau College ook een school met ruimtes die flexibel zijn in te delen. Verschillende lokalen en ruimtes. Groot en klein. Maar in het huidige gebouw is dat moeilijk te realiseren.

Excuses

Voor de belangenvereniging voelt het alsof het excuses zijn om de locatie in Norg op te heffen en naar Assen te verplaatsen. "Het leerlingenaantal zit al jaren op zo'n 200 en de prognose is dat dat ook de komende jaren zal blijven", aldus Nieboer. "Leerlingen vanuit dorpen als Veenhuizen, Ubbena en Een komen naar Norg toe om lessen te volgen", legt Nieboer uit. "Als Norg sluit moeten velen 45 minuten of meer fietsen naar hun school."

"Het Dr. Nassau College zegt al jaren met de gemeente in gesprek te zijn over wat er moet gebeuren, maar dat heeft niets opgeleverd. Nu trekken ze de stekker eruit", legt Nieboer uit. "Wat mij zeer tegenvalt is dat er vanuit het Dr. Nassau College in een eerder stadium op geen enkele wijze signalen kenbaar zijn gemaakt dat het aantal leerlingen in hun ogen zal afnemen. En dat het schoolgebouw dusdanig verouderd is dat hiervoor de voorgenomen stappen als enige optie gerechtvaardigd zijn. Zowel de gemeente Noordenveld, Belangenvereniging Norg als de meeste ouders en leerlingen zijn hiervan niet op voorhand van op de hoogte gesteld, waardoor het besluit als donderslag bij heldere hemel komt."

Actie

Komende week is er een gesprek tussen het Dr. Nassau College en de gemeente. Wethouder Alex Wekema hoopt dat er iets is wat het schoolbestuur toch besluit om te laten blijven.

Nieboer zegt dat de Belangenverenging niet bij de pakken neer zit. Per brief heeft de organisatie opheldering gevraagd bij het Dr. Nassau College en bij de gemeente. Ze willen weten wat wenselijk is om de school wel te behouden. "Aan het leerlingenaantal ligt het niet. Als het Dr. Nassau College hier niet wil doorgaan, dan moeten we misschien zelf maar naar een dependance van bijvoorbeeld het Terra College of RSG De Borgen kijken."

