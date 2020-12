Overname van uitgever Dagblad van het Noorden definitief

NDC mediagroep, de uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden, is definitief overgenomen door Mediahuis. De ondernemingsraad van NDC heeft een positief advies gegeven waardoor de overname helemaal rond is.

Eerder deze week gaf de Autoriteit Consument & Markt (ACM) al toestemming voor de overname. De toezichthouder concludeerde dat dat NDC een relatief kleine speler op de dagbladenmarkt is. Bovendien heeft de overname geen gevolgen voor lezers en ook geen negatieve gevolgen op de prijs, kwaliteit en innovatie in de sector.

Akkoord

Daarnaast stelde het ACM vast dat voldoende concurrentie tussen de verschillende landelijke en regionale dagbladen blijft bestaan. In september werd al een principeakkoord gesloten over een overname door Mediahuis, die al eigenaar is van NRC, nrc.next, De Telegraaf en verschillende regionale kranten.

Algemeen Gert Ysebaert, algemeen directeur van Mediahuis, is tevreden. "We zijn verheugd dat de overname van NDC mediagroep succesvol is afgerond en dat we de nieuwe collega's binnen onze groep mogen verwelkomen. Er begint nu een nieuwe fase waarbij het de ambitie is van Mediahuis om NDC op korte termijn succesvol en financieel gezond te maken."

Nieuw directielid

Naast de overname, krijgt NDC mediagroep ook een nieuwe algemeen directeur. De 60-jarige Koos Boot volgt Pier Baarsma op, die sinds 2018 aan het hoofd van de mediabedrijf stond. "Bij een verandering van eigenaar hoort een nieuw gezicht. Daarom stap ik op", vertelt Baarsma over zijn vertrek. Boot vormt nu samen met hoofdredacteur Evert van Dijk het directieteam van NDC.

NDC is op dit moment nog uitgever van Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, zeven nieuwsbladen en tientallen weekbladen in Noord-Nederland, Flevoland en Overijssel. Bij de uitgever werken zo'n zeshonderd medewerkers.

Eerder zei Thomas Bruning, algemeen secretaris van journalistenvakbond NVJ, dat een overname voor NDC mediagroep enige uitweg is. "NDC kan niet zelfstandig verder, gezien de financiële situatie. Het is moeilijk om in deze tijd als kleine regionale speler overeind te blijven."

Lees ook: