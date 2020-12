'Petitie edelhert heeft z'n doel bereikt!'

"Het is het mooiste sinterklaascadeau dat we konden krijgen. Ik ben heel blij. De petitie is geslaagd!" IVN Noord-directeur Mark Tuit steekt z'n vreugde niet onder stoelen of banken. De bijna 27.000 handtekeningen tegen het afschieten van het edelhert hebben volgens hem flinke druk op de provincie gelegd.

Gedeputeerde Henk Jumelet trok vandaag in Provinciale Staten de angel uit alle onrust over het edelhert dat al twee jaar in Drenthe leeft. Voorlopig tenminste. "Wordt er op korte termijn op het edelhert geschoten? Het antwoord is nee. Er is een beeld ontstaan dat we actief op zoek zijn naar het hert. Dat is niet het geval. Er is geen gevaar voor de verkeersveiligheid en er is ook geen schade bij de landbouw."

Volgens de eigen regels

Mark Tuit is blij dat de provincie nu handelt volgens haar eigen regels. Die zijn volgens het geldende faunabeleidsplan: op solitair levend groot wild wordt niet afgeschoten als er geen schade is aan landbouwgewassen en er geen verkeersonveilige situaties zijn. Ook al is er een nulstand afgesproken voor groot wild.

"De afgelopen twee jaar is het edelhert ook niet met verkeer in aanraking gekomen dus het extra onderzoek dat Jumelet wil doen naar het hert en de verkeersveiligheid, zie ik met vertrouwen tegemoet." Zo vertelt Mark Tuit.

Welkom of niet

De IVN-directeur is ook blij met de toezegging van de gedeputeerde dat er snel gepraat gaat worden over de principiële vraag of het edelhert als diersoort welkom is in Drenthe. "Jumelet heeft belooft dat op te pakken met de politiek en de natuurorganisaties." Tuit wil dat groepen groot wild zoals het edelhert gewoon in Drenthe mogen leven.

Volgens gedeputeerde Henk Jumelet kan die discussie gevoerd worden bij het actualiseren van het faunabeleidsplan. Dat plan is toch al verlopen. Hoe Jumelet zelf erover denkt is nog volstrekt onduidelijk. Hij wil tot het aanbieden van de petitie niet voor de microfoon of camera reageren. Die aanbieding is morgenmiddag om drie uur.

