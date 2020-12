Westerveld gaat toch kijken naar nieuw systeem toeristenbelasting

Kan de gemeente Westerveld het toeristenbelastingsysteem wijzigen? Die vraag is belangrijker dan de vraag of nieuwe tarieven een gat op de begroting veroorzaken, vindt de gemeenteraad. Wethouder Jelle de Haas moet daarom nog eens goed kijken naar de mogelijkheden.

De Haas ziet een nieuw belastingplan van Recreatieschap Drenthe niet zitten. Het college van Westerveld wil niet meewerken aan een voorstel om campingeigenaren minder toeristenbelasting te laten betalen. Toeristen betalen gemiddeld nu 1,25 euro per nacht voor een verblijf in de gemeente Westerveld. Dat bedrag wordt de komende jaren verhoogt naar 1,45 en is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente.

Nieuw systeem

Twee jaar gelden startte brancheorganisatie HISWA-RECRON een onderzoek naar de verdeling van de toeristenbelasting in Drenthe. Samen met Recreatieschap Drenthe adviseren ze de Drentse gemeenten onderscheid te maken tussen het soort overnachting dat een toerist boekt, en op basis daarvan een tarief vast te stellen.

Voor een nacht op een camping geldt een ander (lager) belastingtarief dan voor een nachtje op een bungalowpark of in een hotel. Een nacht op een camping kost ook minder dan een hotelovernachting, bij een gelijk tarief betaalt de campinggast dus naar verhouding veel meer belasting. Het advies is om die scheve verhouding recht te trekken.

Gat in begroting

De gemeente Noordenveld volgt het advies al op en vraagt van campingeigenaren minder belasting dan van hoteleigenaren. Maar de gemeente Westerveld ziet dit voorstel niet zitten en vreest voor een niet sluitende begroting als zij meegaan met die verschillende tarieven.

De gemeente wil de toeristenbelasting in zijn geheel verhogen, die tarieven komen dan niet overeen met de voorgestelde bedragen van het Recreatieschap. Daarnaast heeft de gemeente Westerveld veel kampeerders op bezoek en dus leidt een lager tarief op campings tot een tekort. Het gaat bij elkaar over een verschil van ongeveer honderdduizend euro.

Overnachtingen In 2019 werden er in Westerveld in totaal 830.000 overnachtingen geboekt. 36 procent daarvan bestond uit 'luxe overnachtingen', in hotels en op bungalowparken. Ruim 45 procent van de overnachtende toeristen verbleef op een camping of bij een kampeerboerderij. Het overige deel (zo'n 18 procent) verbleef bij ondernemers die meerdere types accommodaties aanbieden.

Concurrentie in Drenthe

Vervelend uitgangspunt vinden campinghouders. Zij moeten nu de concurrentie aangaan met campings in andere Drentse gemeenten, die hemelsbreed soms maar drie kilometer verderop liggen. "Wij zijn sowieso al fervent tegenstander van de toeristenbelasting. We zien dat gemeenten het geld vooral gebruiken om gaten te dichten, in plaats van te besteden aan de recreatie. Ze heffen liever toeristenbelasting dan dat ze de Ozb moeten verhogen, want de toerist heeft geen stem", vertelt Bas van Mill van Stichting Vrije Recreatie.

"Maar," gaat hij verder, "als er dan toch toeristenbelasting moet zijn, dan zien we dat veel liever als percentage berekend van het totaalbedrag. Anders ben je als camping altijd duurder uit."

'Kort door de bocht'

Oppositiepartijen PvdA en CDA droegen het onderwerp gisteravond aan tijdens de raadsvergadering. Ze vinden het uitgangspunt van de gemeente Westerveld om niet naar de verschillende accommodaties te willen kijken vanwege de begroting niet goed en 'te kort door de bocht'. CDA'er Adri van der Weyde noemde het zelfs een slecht voorstel. "Solidariteit Drenthe-breed vind ik echt ongelofelijk belangrijk, misschien wel belangrijker dan de centjes."

De partijen willen dat de wethouder terug naar de tekentafel gaat. "Het is te makkelijk om te roepen, we gaan het niet doen. Je gaat eerst kijken of je dat verschil in tarieven werkelijk wilt, en dan ga je kijken wat die tarieven zijn", zegt PvdA'er Jan Puper.

De Haas heeft komende week gesprekken binnen het Recreatieschap over de belastingsystemen. De verschillende tarieven zijn na het debat niet definitief van tafel. "Ik heb vanavond verschillende varianten gehoord, en wij zijn best bereid daar verder naar te kijken. Het doel op zich is, zo goed mogelijk toeristenbelasting te incasseren waarbij iedereen tot zijn recht komt", aldus De Haas.