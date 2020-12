Onduidelijke rekening leidt tot vragen aan drinkwaterbedrijf WMD

Bij een groep klanten van drinkwaterbedrijf WMD is verwarring ontstaan door een onduidelijke rekening. Het gaat om klanten die in een jaar meer dan 300.000 liter water gebruiken. Zij dreigen te veel te betalen.

WMD heeft deze mensen in opdracht van de Belastingdienst een brief gestuurd met de vraag om het aantal gebouwen of terreinen door te geven waar via een aansluiting drinkwater wordt geleverd. Deze zogeheten 'WOZ-eenheden' zijn van belang om te bepalen hoeveel belasting de klant moet betalen.

Dat zit zo: een klant met één gebouw of terrein met een aansluiting betaalt alleen belasting over leidingwater over de eerste 300.000 liter water, daarboven geldt een vrijstelling. Klanten met twee gebouwen met een aansluiting krijgen pas vrijstelling bij een verbruik van 600.000 liter, enzovoort.

Nieuwe factuur

Mocht bij de WMD het juiste aantal gebouwen of terreinen met een aansluiting van de WMD niet bekend zijn, dan volgt een nieuwe factuur met daarop de belasting over alle liters water, dus ook boven de 300.000.

"De klanten die het betreft hebben twee keer een e-mail of brief van ons gehad", legt een woordvoerder van de WMD uit. "Bij de klanten die hier niet op hebben gereageerd, is alsnog de BoL (belasting op leidingwater, red.) voor hun hele waterverbruik in rekening gebracht, omdat wij voor deze klanten niet kunnen beoordelen wanneer ze recht hebben op vrijstelling."

Maar op deze factuur gaat het mis: klanten geven aan dat eerder betaalde voorschotten opnieuw betaald moeten worden. Kortom, zij dreigen te veel te betalen. Het drinkwaterbedrijf beaamt dat de rekening niet duidelijk is. "Wij begrijpen dat hierdoor verwarring kan ontstaan", zegt de woordvoerder.

Veel vragen

WMD benadrukt dat er geen voorschotten dubbel of extra in rekening worden gebracht. Wel merkt het drinkwaterbedrijf dat er veel vragen binnenkomen over dit onderwerp. "Het is bij veel klanten niet duidelijk dat ze niet het hele bedrag van de rekening hoeven te betalen, maar alleen de te weinig in rekening gebrachte BoL. Als klanten ons bellen, vermelden we dat ook."